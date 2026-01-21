Duris atveria istorinis Šančių autobusų garažas: angare – chorinė muzika ir šviesų instaliacija

Kultūrai bus atveriamas daugiau nei prieš 90 metų pradėtas statyti autobusų garažas. Legendinių Lietuvos architektų Stasio Kudoko, Karolio Reisono ir Prano Markūno 1937 m. suprojektuotas pastatas anuomet buvo architektūros naujovė ir tikras aukštosios technologijos pavyzdys: stebino įspūdinga skliautų gelžbetonio konstrukcija bei modernia mechanine plovykla. Ne mažiau dėmesio sulaukė ir dramatiškos pastato statybos, kausčiusios visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį. Pirmą sykį šią erdvę bus galima išvysti kitokiame, kultūriniame kontekste.
Simboliškai sugrįžimas ir judėjimas taps savotišku vakaro leitmotyvu – kaip į garažą sugrįžta autobusai, o keleiviai grįžta namo, taip koncerto klausytojai trumpam sugrįš į save ir savo vidines būsenas. Vasario 6 d. renginio lankytojus į unikalią meditaciją panardins duetas „Tykumos“, kurį sudaro muzikos autorius, atlikėjas ir garso dizaineris Kristijonas Lučinskas bei vienas ryškiausių šiandienos postfolklorinės tradicijos Lietuvoje kūrėjų Donatas Bielkauskas.
Kūrybinio dueto projekto esmė – tylos, garso ir erdvės santykio tyrinėjimas, kuris skirtinguose architektūriniuose kontekstuose atsiskleidžia visai kitaip. Dueto nariai garso projektus yra įgyvendinę Lietuvoje ir už jos ribų: Kauno Žaliakalnio vandens rezervuare, Zapyškio bažnyčioje, kultūros žemkasėje „Nemuno 7, Normandijos sostinės Ruano uždarytoje gamykloje, prestižinio Lietuvos sezono Prancūzijoje metu.
Anot D. Bielkausko, industrinė erdvė nėra tik fonas – ji tampa visaverčiu istorinio konteksto muzikos dalyviu.
„Aidai, erdvės dydis, konstruktyvas keičia garsų rezonansus, leidžia muzikai sklisti, sugrįžti ir neretai nustebinti net mus pačius. Tokiose erdvėse ypač sustiprėja miesto pulsacijų pojūtis. Žemi garsai įgauna svorį, choriniai balsai – mastelį, o tylūs momentai tampa labai asmeniški ir tokie pat svarbūs kaip garsūs. Prie to be abejonės prisideda ir šviesa – ji padeda atverti architektūrą ir leidžia klausytojui patirti koncertą kaip konsoliduotą visumą, neatskiriant garso nuo erdvės“, – pasakojo muzikos kūrėjas D. Bielkauskas.
Kompozicijoje skambės autentiški gamtos įrašai, liaudies dainų motyvai, tradiciniai instrumentai (kanklės, birbynė, ragas, baltiškas dūdmaišis), šiuolaikinės elektroninės muzikos garsai. Kartu pasirodys ir vienas žinomiausių Kauno chorų – Kauno kultūros centro mišrus choras „Kamertonas“ (vadovas Kęstutis Jakeliūnas). Jau tris dešimtmečius veikiantis ir gausiai Lietuvoje bei užsienyje įvertintas choras atliks dekonstruotas, sušiuolaikintas kompozitorių Vaclovo Augustino, Juozo Naujalio ir kitų kompozitorių dainas.
„Choras šiame projekte mums yra gyvas, žmogiškas balsas. Mes su Kristijonu grojame instrumentiškai, todėl „Kamertono“ atliekamos dainos apjungia individualų išgyvenimą į bendrą patirtį. Choristų balsai į muziką įneša kvėpavimo šilumos, bendrystės jausmą – tai labai svarbus atsvaros taškas industrinei erdvei ir eksperimentiniams mūsų kuriamiems garsams. Choro balsai leidžia pajusti, kad ši garsų kelionė nėra vieniša – ji bendra, dalijamasi su kitais. Tai suteikia koncertui gylio ir iš tiesų jaudinančio emocinio tikrumo,“ – teigė D. Bielkauskas.
Renginys – nemokamas ir atviras visiems, į jį reikalinga registracija. Daugiau informacijos.
Renginio iniciatorius: „Kautra“
Muzikos autoriai: „Tykumos“ (Donatas Bielkauskas ir Kristijonas Lučinskas)
Atlikėjai: „Tykumos“ (Donatas Bielkauskas ir Kristijonas Lučinskas), KKC mišrus choras „Kamertonas“
Renginio prodiuseris: Gediminas Banaitis-Skrandis
