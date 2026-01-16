Kauniečiams – ypatinga dovana: širdžių poeto Marcinkevičiaus kūrybos vakaras Vasario 16-ąją

Vieninteliame renginyje Kaune, VDU Didžiojoje salėje, tikimasi taip pat rekordinio žiūrovų skaičiaus. Kaip ir iki šiol kituose Lietuvos miestuose, vos paskelbus renginio datą, bilietai būdavo „šluojami“ ypatingu greičiu.
Unikalaus projekto iniciatorė ir organizatorė Inga Kuliavienė neslepia: susidomėjimas poeto kūrybai skirtu projektu neslūgsta, o didžiausiuose Lietuvos miestuose, kur vyks kūrybos vakarai, ir šiemet žadamas ne mažesnis publikos antplūdis, nei fiksuotas iki šiol.
Atvyksta visos Lietuvos žvaigždės
Vienintelio renginio Kaune metu skambės visų pamėgtos ir žinomos „tautos sąžine“ vadinto poeto eilės. Jos ritmingai plauks iš aktorių, melodingai skris iš atlikėjų lūpų. Poeto eiles skaitys bei įdainuos žymiausi Lietuvos aktoriai ir atlikėjai.
Aktorių gretose matysite Liną Rastokaitę, Aureliją Tamulytę, Vytautą Rumšą (vyresnįjį), Vidą Petkevičių. Giedrių Arbačiauską. Skambės tokių atlikėjų kaip Gytis Paškevičius, Deivis, Paulius Bagdanavičius, Rasa Juzukonytė, Smiltė Užupytė bei kitų balsai ir melodijos.
Projekto muzikos prodiuseris, kūrinių aranžuotojas Martynas Kuliavas kartu su Mindaugu Putna palydės atlikėjus akompanimentu.
Taip įvairiais balsais ir talentais savomis eilėmis ir šiltais atsiminimais prabils „tautos sąžine“ vadintas poetas.
Žiūrovai į kūrybos vakarą vyksta po kelis kartus
Poeto atminimui skirtą renginį organizuoja „Vaidilos“ teatras. Idėja užgimė esant nuoširdžiam norui priminti genialaus poeto kūrybą ir dar kartą įsitikinti, kaip labai jis reikalingas žmonėms.
Pasak I. Kuliavienės, „Vaidilos“ teatro direktorės, tą liudija ir gausus žiūrovų aktyvumas – kai kurie jų į renginį atvyksta net iš kitų miestų ir ne po vieną sykį, pakviečia savo draugus, gimines, kaimynus. Salėje liejasi ašaros, emocijos, žmonės mintinai kartoja poeto eiles, ploja atsistoję ir prašo kartoti kūrinius.
Bilietus į vienintelį ir unikalų kūrybos vakarą Kaune galima įsigyti „Vaidilos“ teatro el. svetainėje.
Bilieto kaina – nuo 25 eurų.
Norintiems patirti šį unikalų renginį, vertėtų suskubti, kadangi dalis bilietų, vos paskelbus renginio datą, jau buvo išparduoti.
