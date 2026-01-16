 Kauniečiams – ypatinga dovana: širdžių poeto Marcinkevičiaus kūrybos vakaras Vasario 16-ąją

Kauniečiams – ypatinga dovana: širdžių poeto Marcinkevičiaus kūrybos vakaras Vasario 16-ąją

2026-01-16 15:22 klaipeda.diena.lt inf.

Didžiulio ažiotažo Vilniuje sulaukęs, keliskart žiūrovų pageidavimu kartotas, Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakaras „Ašara Dievo aky...“ leidžiasi į naują kelionę – į Kauną. Laikinojoje sostinėje renginys planuojamas simbolinę dieną – Vasario 16-ąją. Tai ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo diena, bet ir širdžių poetu vadinamo Justino Marcinkevičiaus mirties diena. 

Širdžių poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakaras keliauja į Kauną: laukiama išskirtinio žiūrovų antplūdžio

Vieninteliame renginyje Kaune, VDU Didžiojoje salėje, tikimasi taip pat rekordinio žiūrovų skaičiaus. Kaip ir iki šiol kituose Lietuvos miestuose, vos paskelbus renginio datą, bilietai būdavo „šluojami“ ypatingu greičiu.

Unikalaus projekto iniciatorė ir organizatorė Inga Kuliavienė neslepia: susidomėjimas poeto kūrybai skirtu projektu neslūgsta, o didžiausiuose Lietuvos miestuose, kur vyks kūrybos vakarai, ir šiemet žadamas ne mažesnis publikos antplūdis, nei fiksuotas iki šiol.

Atvyksta visos Lietuvos žvaigždės

Vienintelio renginio Kaune metu skambės visų pamėgtos ir žinomos „tautos sąžine“ vadinto poeto eilės. Jos ritmingai plauks iš aktorių, melodingai skris iš atlikėjų lūpų. Poeto eiles skaitys bei įdainuos žymiausi Lietuvos aktoriai ir atlikėjai.

G. Trečioko nuotr.

Aktorių gretose matysite Liną Rastokaitę, Aureliją Tamulytę, Vytautą Rumšą (vyresnįjį), Vidą Petkevičių. Giedrių Arbačiauską.  Skambės tokių atlikėjų kaip Gytis Paškevičius, Deivis, Paulius Bagdanavičius, Rasa Juzukonytė, Smiltė Užupytė bei kitų balsai ir melodijos.

Projekto muzikos prodiuseris, kūrinių aranžuotojas Martynas Kuliavas kartu su Mindaugu Putna palydės atlikėjus akompanimentu.

Taip įvairiais balsais ir talentais savomis eilėmis ir šiltais atsiminimais prabils „tautos sąžine“ vadintas poetas.

G. Trečioko nuotr.

Žiūrovai į kūrybos vakarą vyksta po kelis kartus

Poeto atminimui skirtą renginį organizuoja „Vaidilos“ teatras. Idėja užgimė esant nuoširdžiam norui priminti genialaus poeto kūrybą ir dar kartą įsitikinti, kaip labai jis reikalingas žmonėms.

Pasak I. Kuliavienės, „Vaidilos“ teatro direktorės, tą liudija ir gausus žiūrovų aktyvumas – kai kurie jų į renginį atvyksta net iš kitų miestų ir ne po vieną sykį, pakviečia savo draugus, gimines, kaimynus. Salėje liejasi ašaros, emocijos, žmonės mintinai kartoja poeto eiles, ploja atsistoję ir prašo kartoti kūrinius.

G. Trečioko nuotr.

Bilietus į vienintelį ir unikalų kūrybos vakarą Kaune galima įsigyti „Vaidilos“ teatro el. svetainėje

Bilieto kaina – nuo 25 eurų.

Norintiems patirti šį unikalų renginį, vertėtų suskubti, kadangi dalis bilietų, vos paskelbus renginio datą, jau buvo išparduoti.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Justino Marcinkevičiaus kūryba
Ašara Dievo aky
kūrybos vakaras
Vaidilos teatras
koncertas Kaune
koncertas
Vasario 16-oji

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų