Naujuosius sutinkant Šiauliuose – įspūdingas Džordanos koncertas ir netikėtos piršlybos

Džordanos superhitų bagažas – toks, kad ji galėtų, kaip pati juokauja, rengti areninį maratoną ir tris paras nesiliaudama dainuoti. Šventinę naktį Šiauliuose dainininkė atliko programą, kurioje – laiko patikrinti publikos mylimiausi kūriniai.
Atlikėjos klausėsi pilna arena, parteris šėlo kaip geriausioje Naujųjų metų diskotekoje. Tarp susirinkusiųjų – daugybė ištikimų Džordanos fanų. Kai kurie į renginį atsinešė visą sukauptą atlikėjos diskografiją: Dž. Butkutė po koncerto paliko autografus ant gausybės savo muzikos diskų, vinilinių plokštelių ir net didelės garsajuosčių kolekcijos.
Koncerto vidury Džordanos kvietimu scenoje pasirodė jos jaunoji kolegė Adrina. Tarp abiejų dainininkių jau kurį laiką užsimezgęs itin šiltas, draugiškas ryšys. Adrina publikai padovanojo savo žinomiausias dainas.
Dž. Butkutė naujųjų naktį koncertavo vilkėdama baltai. Tai tarytum simbolizavo įžangą į naujuosius metus, kurie – švarūs, lyg naujas popieriaus lapas. Džordana, jaukiai bendraudama su publika, taip pat kvietė palikti praeity nevykusius santykius, įvairias asmenines dramas ir užtikrintai žengti į priekį, ateitį pasitikti su šviesa akyse ir širdyse.
Toks paskatinimas padrąsino žiūrovą Kęstutį, kuris ypatingai metų nakčiai turėjo išskirtinį planą: jau prieš koncertą jis susisiekė su Džordanos komanda ir atskleidė, kad ketina pasipiršti savo mylimajai Ligitai.
Kai Dž. Butkutė paprašė nuo scenos, kad jam būtų perduotas mikrofonas, arena nuščiuvo. Nuskambėjus Kęstučio žodžiams, kad į naujuosius metus reikia žengti išsikėlus naujus tikslus ir kurti naują pradžią, įvyko piršlybos. Mylimiesiems emocingai apsikabinus, per salę nuvilnijo džiaugsmo banga, o Džordana dovanojo jiems savo dainą „Ištikimybė“.
„Pati esu išgyvenusi labai stiprią pirmąją meilę, kai man buvo 20 – tada ir parašiau „Ištikimybę“. O dabar išgyvenu labai stiprią paskutinę meilę. Prieš daug metų mes su Elegijumi susitikome, turėdami po vieną sparną. Bet apsikabinome ir pabandėme skristi kartu, ir mums pavyko. Savo meilei skiriu dainas, kurias parašiau net tada, kai jo nepažinojau. Šiandien atrodo, kad visada rašiau apie jį, – kalbėjo Džordana. – O kiekvienas klausytojas, kuris tikrai tikrai myli ir viską gali padaryti dėl mylimo žmogaus, tas dainas perleidžia per savo jausmus ir jos prilimpa visam laikui. Taip ir šita sužadėtinių porelė: nuo vakar jie turi savo meilės ir savo būsimos šeimos himną. Ar ne nuostabu? Aš tikrai dirbu svajonių darbą! Aišku, kad visko būna: ir sunkesnių akimirkų, nuovargio ir visokių ten „nebenoriu“. Bet tai – reti momentai. O iš tikrųjų aš labai labai myliu sceną, muziką ir jus, kurie klausosi mano dainų“, – teigė atlikėja.
Jau sausio 9 dieną Dž. Butkutė su grupe leisis į turą per Lietuvą, o vasario 14-ąją – įsimylėjėlių dieną – įvyks jos didysis šou Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
„Tegul ten užsidegs visų širdys. Pirškitės, bučiuokitės, mylėkite vieni kitus! O aš jums dainuosiu apie meilę, apie kokią visada svajojau, ir kokią likimas vieną dieną skyrė sutikti. Man Valentino diena – ypatinga, nes tą dieną apsisprendžiau savo gyvenimą keisti iš esmės. Tai buvo daugiau nei atvirutė su rože. Tegul ir jūsų gyvenimuose per Valentino dieną, o gal bet kurią kitą dieną, įvyks dalykai, nuo kurių viskas pajudės į gerą. Linkiu gerų, laimingų Naujųjų metų ir susitiksime koncertuose!“ – sakė Džordana.
