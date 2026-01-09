Klaipėdos krašto dieną uostamiestyje – šaltųjų ginklų ir apdovanojimų paroda

Visi parodoje „Niekada nepasiduok“ eksponuojami ginklai turi savo istoriją bei primena Lietuvos valstybei ir A. Pociui svarbius momentus.
Lietuvos kariuomenės atstovai, svečiuodamiesi užsienyje ir priimdami svečius, dovanoja valstybę bei kariuomenę reprezentuojančius ginklus. Užsienio šalių atstovai taip pat mainais apdovanoja mūsų kariškius. Šaltieji ginklai dažniausiai simbolizuoja drąsą, galią, garbę, karinę ištvermę bei aukštą statusą, o jų detalės (auksavimas, graviūros, brangakmeniai ir t. t.) pabrėžia apdovanojimo svarbą, savininko pareigas, pasiekimus ir atsidavimą, atspindėdamos istorinius įvykius, karines tradicijas.
Eksponuojami lenkiški, švediški, norvegiški, amerikietiški, ispaniški, suomiški, šveicariški, britiški šaltieji ginklai. Parodoje – garsusis Rambo stiliaus peilis, daugeliui žinomas Fairbairn-Sykes kovinis peilis.
Pristatomi Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų dovanoti ginklai, kalavijai, kardai, durklai. Taip pat lankytojai turės galimybę išvysti istorinių šaltųjų ginklų replikas, tarp kurių – Darsūniškio piliakalnyje rasto lietuviško kalavijo kopija, lietuvių kalvių Stankų ir meistro Vytauto Lavrenco darbai.
Svarbi parodos dalis – A. Pociui įteikti Lietuvos ir užsienio šalių apdovanojimai bei pasižymėjimo ženklai atspindi svarbius Lietuvos valstybės raidos momentus, stiprinamus tarptautinius ryšius su užsienio valstybėmis. Lankytojai galės išvysti Estijos, Latvijos, Lenkijos, Maltos bei kitų šalių valstybinius apdovanojimus, liudijančius apie tvirtėjančius tarpvalstybinius ryšius ir asmeninio indėlio svarbą jų stiprinimui.
Buvusio 2009–2014 m. Lietuvos kariuomenės vado dimisijos generolo leitenanto A. Pociaus paroda „Niekada nepasiduok“ taip pavadinta neatsitiktinai, tai lyg nuolatinis priminimas, jog visais laikais turime kovoti iki galo.
Paroda muziejuje veiks iki vasario 28 dienos.
Naujausi komentarai