Ekskursija su Edvardu Malinauku po jo parodą „O, jūra, motule“

„E. Malinauską nuo vaikystės žavėjo romantiški muškietininkų nuotykiai. Ne vieną medinę špagą ar kardą buvo išdrožęs sau ir kiemo berniukams. K. Donelaičio vidurinėje mokykloje veikė fechtuotojų būrelis. Jam vadovavo fizinio lavinimo mokytoja Monstavičiūtė. Fechtavimo būrelis buvo visai kas kita. Lygis. Edvardą, žinoma, sužavėjo fechtavimo pamokos.
Tą lemtingąją dieną Donelaičio mokyklos fechtuotojų būrelis dalyvavo varžybose Vilniuje. Edvardas jau buvo bebaigiąs mokyklą, ir jį neramino mintis, ką toliau rinktis.
Po varžybų, bevaikštinėdamas po sostinę, Edvardas užsuko į tuometį Vilniaus dailės institutą. Jam patiko pastato architektūra, bet dar labiau akį patraukė skelbimų lentoje pakabintas paskaitų tvarkaraštis. Jame nebuvo jokių algebrų, fizikų, chemijų. Tik tapyba, piešimas, kompozicija.
Piešimą mėgstančiam jaunuoliui iš karto pasidarė aišku – čia jo vieta. Gavęs mokyklos brandos atestatą E. Malinauskas įstojo į Vilniaus dailės institutą. Konkursas tuomet buvo rimtas – į vieną vietą pretendavo šešiasdešimt stojančiųjų, o priėmė tik šešis. E. Malinauskas įstojo šeštu numeriu. Špaga tapo laimės talismanu.“ (Birutė Skaisgirienė) Šias ir kitas istorijas išgirsite per ekskursiją su parodos autoriumi. Jis papasakos apie savo gyvenimą ir kūrybos kelią, kuriame pagrindinis vaidmuo atitenka jūrai – ramiai, saulėtai, ūkanotai, audringai ir visokiai kitokiai menininko paveiksluose. Grožis ir ekspresija – pagrindiniai jo kūrybos ginklai, kurie nukautuoja žiūrovą.
Kviečiame į nepaprastą susitikimą su Klaipėdos miesto legenda – Edvardu Malinausku.
Bilietus bus galima įsigyti Parodų rūmų kasoje. Daugiau informacijos apie bilietų kainas: https://kkkc.lt/lankytojams/bendra-informacija/
Paroda yra Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Klaipėdos galerijos strateginio kultūros ir meno kūrėjų organizacijų veiklos projekto dalis.
Parodos rengėjas ir projekto partneris: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.
Kuratorius: Liudas Andrikis.
Koordinatoriai: Birutė Skaisgirienė, Povilas Malinauskas ir Laima Adriekienė.
Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Parodos atidarymo metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Daugiau informacijos: www.kkkc.lt.
