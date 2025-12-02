Klaipėdoje paminėtas Prūsijos kunigaikštystės 500-metis

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus organizuotame renginyje priminta, kaip XIII a. prūsų genčių žemės pateko į Vokiečių ordino valdžią ir kaip XV–XVI a. permainos nulėmė ordino valstybės virsmą Prūsijos kunigaikštyste.
1525 m. Albrechto Brandenburgiečio vykdytos reformos pakeitė regiono politinę, religinę ir kultūrinę raidą, o Reformacija pasiekė ir Klaipėdą.
Šis renginys tapo puikia proga prisiminti Prūsijos kunigaikštystės kelią į suverenumą ir Reformacijos pradžią Klaipėdoje.
Programa prasidėjo Klaipėdos universiteto docento dr. Mariaus Ščavinsko pranešimu „Valdžia ir galia iki Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo: Vokiečių ordinas Prūsijoje XIII–XV a.“, kuriame apžvelgtas Ordino valdžios formavimasis.
Vėliau Klaipėdos universiteto profesorius dr. Vacys Vaivada aptarė Reformacijos pradžią Klaipėdoje ir jos reikšmę miestui.
Renginį užbaigė senosios muzikos ansamblio „Šviesotamsa“ koncertinė programa „Prūsijos kunigaikštystei 500“. Dalyvavo atlikėja Monta Martinsone (sopranas) bei muzikantai Kristine Stumbure (barokinė skersinė fleita) ir Vilimas Norkūnas (klavesinas, basso continuo).
Muzikinėje programoje taip pat dominavo Prūsijos kunigaikštystės tematika, kurioje atsiskleidė Karaliaučiaus poetų eilės, Prūsijos valdovų sukurta muzika bei dvaro kompozitorių kūryba.
Dalyvavimas renginyje buvo nemokamas, atvykti galėjo visi norintieji paminėti ypatingą sukaktį – Prūsijos kunigaikštystės 500-metį.
(be temos)