Bibliotekoje pristatoma pirmoji D. Dagienės autorinė knyga

Birželio 16 d., ketvirtadienį, 17.30 val., Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje įvyks Dovilės Dagienės fotografijų albumo „Čia tada, ten dabar / Here Then, There Now“ pristatymas (sudarytoja D. Dagienė). Renginyje dalyvaus autorė, dailininkas Gytis Skudžinskas ir fotomenininkas Remigijus Treigys. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.