Eglė Jackaitė ieško namų sūnui

Po žinios, kad aktorė ieško 60–100 kvadratinių metrų ploto būsto Vilniuje, draugai ėmė klausinėti, ar ji visiems laikams palieka Klaipėdą.
„Ne. Tikrai ne. Bet namų reikia ne man, o mano sūnui“, – patikino E. Jackaitė.
Aktorė nusprendė padėti sūnui įsigyti būstą.
„Jis jau seniai baigė mokslus, nori turėti savo kampelį. Feisbuke parašiau, ar kas turi kokių pasiūlymų. Nepatikėsite – 160 tūkst. peržiūrų ir daugybė pranešimų su pasiūlymais“, – stebėjosi moteris.
E. Jackaitė aiškino, kad ieško ne itin prabangaus būsto.
„Nekilnojamojo turto kainos juk didžiulės. Visai verta kartais pasinaudoti socialiniais tinklais. Gavau įvairių pasiūlymų, bet pasirinkti turės Jokūbas“, – pripažino mama.
Klaipėdietė sakė lankysianti sūnų, todėl norėtų, kad būste būtų trys kambariai.
„Mano Jokūbas labai skaniai gamina. Reikia, kad būtų virtuvėlė – aš tikrai atvažiuosiu pas jį. Sulaukiau visai rimtų pasiūlymų. Bet juk reikia apžiūrėti, įvertinti, kokia vieta. Sūnus turės pats apsispręsti. Jei kas nors patiks, tada žiūrėsime“, – kalbėjo klaipėdietė.
Svarstomi tiek buto, tiek nedidelio namelio variantai.
„Kuo paprasčiau. Jokūbas yra menininkas. Nekalbame apie pilis. Gali būti du kambariai, gali būti ir trys, o gal net sodo namukas. Smagu būtų, jei būtų žemės lopinėlis, terasėlė. Svarbiausia, kad sūnui patiktų“, – patikino E. Jackaitė.
Motinai rūpi, kad būstas būtų tinkamoje vietoje, bent minimaliai įrengtas ir jame būtų galima iš karto gyventi.
„Tai – svarbus sprendimas. Reikia namų. Šiuo metu jų reikia sūnui. Tėvai padeda vaikams – man taip pat padėjo, todėl ir mes kokiais nors būdais Jokūbui namus surasime“, – patikino E. Jackaitė.
(be temos)
(be temos)