Per festivalį – ir itališki filmai

Trumpo metro filmai žiūrovams – nemokami, o į kitus bilieto kaina bus simbolinė – tik du eurai. Visi filmai bus rodomi Klaipėdos kultūros fabrike.

Balandžio 1-ąją 20 val. klaipėdiečiai galės pasižiūrėti fantastinę komediją „Chimera“, balandžio 2-ąją 18 val. biografinę dramą „Mafijos išdavikas“, balandžio 3-iąją 18 val. – komediją „Viltingas rytojus“, balandžio 4 d. 18 val. – dramą „Partenopė“. Filmai – su lietuvių kalbos subtitrais.

Balandžio 5-ąją vyks trumpo metro filmų maratonas.

16 val. – „On the Other Side“ – dokumentinis filmas apie advokatą, pasukusį meno keliu. Po jo vyks kitas filmas – „It’s All About Jazz“ – drama apie muzikantą, bandantį išlikti svetimoje šalyje.

Tiems, kurie nematė filmų „Chimera“ ir „Mafijos išdavikas“, bus galimybė juos pamatyti taip pat balandžio 5-ąją. Pirmasis filmas – 17 val., antrasis – 20 val.

Balandžio 3–5 dienomis, Italų dienų festivalio metu, klaipėdiečių ir svečių lauks teatralizuotas Venecijos kaukių parkas, aibė muzikinių pasirodymų, dirbtuvės, itališkos virtuvės gardumynai ir kitos staigmenos, viena jų – bus kepama per 600 picų, jomis bus vaišinami klaipėdiečiai ir miesto svečiai.