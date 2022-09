Festivalis „Permainų muzika“: pirmąsyk Lietuvoje – duetas iš Šveicarijos

Fortepijonu ir saksofonu

Dvi atlikėjos scenoje – tiek užtenka intriguojančiam muzikiniam pokalbiui, kurį išgirs festivalio publika. Šveicarijoje gimęs tarptautinis duetas AKMI DUO – Akvilė Šileikaitė ir Valentine Michaud – gros vienu kvėpavimu, tačiau atskleis ir savo skirtingus instrumentus – fortepijoną ir saksofoną. Festivalyje „Permainų muzika“ AKMI DUO atliks įvairiapusį XX–XXI a. repertuarą – nuo Maurice’o Ravelio iki Ramintos Šerkšnytės opusų.

Muzikos pasaulyje vyksta nuolatinės permainos, tačiau AKMI DUO gali pasigirti, kad kartu aktyviai muzikuoja nuo 2015 m. Kūrybinė draugystė pažymėta ir svarbiais apdovanojimais: 2016 m. duetas nugalėjo „ORPHEUS Swiss Chamber Music Competition“, 2018 m. pelnė antrąją premiją „Salier-Zinetti International Chamber Music Competition“ (Italija), 2019 m. buvo įvertintas prestižiniu „Swiss Ambassador Award“ apdovanojimu. Atlikėjos jau kviečiamos dalyvauti prestižiniuose muzikiniuose renginiuose, tarp jų – pasirodymai Londono „Wigmore Hall“, „Musikverein Wien“, „Festival Radio France“, „Lucerne Festival“, Liucernos KKL, „Label Suisse Festival“ ir kitur.

Talentingos menininkės

A.Šileikaitė savo muzikinę kelionę prie fortepijono pradėjo Klaipėdoje – Juozo Karoso muzikos mokykloje ir Stasio Šimkaus konservatorijoje. Po studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ji įleido šaknis Šveicarijoje, kur Ciuricho aukštojoje menų mokykloje įgijo magistro laipsnį. Atlikėja aktyviai bendradarbiauja su įvairių instrumentų atstovais, orkestrais, ansambliais ir kompozitoriais, kuriančiais Šveicarijoje ir už jos ribų. Be muzikinės veiklos, Akvilė save atskleidžia ir dailėje bei fotografijoje. „Skirtinga veikla leidžia į kiekvieną sritį grįžti tarsi truputi nuo jos pailsėjus“, – apie menų sąveiką jos gyvenime teigė talentinga menininkė.

Ciuricho aukštojoje menų mokykloje mokėsi ir saksofonininkė V.Michaud. Prancūzijoje gimusi atlikėja taip pat įsikūrė Šveicarijoje, tačiau jos karjera vystosi be sienų – ji daug muzikuoja tiek solo, tiek įvairiuose Europos ansambliuose ir orkestruose. Ar tai būtų baroko muzika, ar specialiai jai parašytas naujas jauno kompozitoriaus kūrinys – Valentine viską atlieka su dideliu užsidegimu. Entuziazmas plėsti saksofono repertuaro žinomumą ją skatina bendradarbiauti su jaunosios kartos kompozitoriais, dalyvauti inovatyviuose projektuose. Vienas ryškiausių – performansų trilogija „Waiting for Amon“, sujungianti saksofono muziką, dailę, šokį ir elektroniką. Per trejus metus Ciuriche parodytas triptikas buvo įvertintas Nico Kaufmanno fondo prizu.

Vienu kvėpavimu

Festivalyje „Permainų muzika“ pristatoma AKMI DUO programa „Vienu kvėpavimu“ atskleidžia įvairiapusį saksofono ir fortepijono repertuarą, skirtingas dueto narių puses ir vienijantį tikslą – išgyventi muziką vienu kvėpavimu. Pasak A.Šileikaitės, skambės dueto mėgstamiausi aukštos muzikinės vertės kūriniai saksofonui ir fortepijonui, kuriuos AKMI DUO skambino Londono „Wigmore Hall“, Vienos filharmonijoje, Liucernos festivalyje ir kitur.

Koncerte bus atliekami originalūs kūriniai, sukurti jaunosios kartos kompozitorių – šveicaro Kevino Juillerat ir prancūzo Raphaelio Severe – ir dedikuoti šiam duetui, taip pat vieni svarbiausių XX a. antrosios pusės originalūs Edisono Denisovo ir Williamo Albrighto kūriniai saksofonui ir fortepijonui, inspiruoti tiek J.S.Bacho, tiek džiazo, bet susivienijantys į bendrą muzikinį paveikslą. Koncerte taip pat suskambės lietuvių autorės R.Šerkšnytės „Baladė“ ir Paulo Hindemitho, M.Ravelio kūrinių transkripcijos sopraniniam ir altiniam saksofonui bei fortepijonui.

Šis koncertas Klaipėdos koncertų salėje bus pirmas bendras dueto pasirodymas Lietuvoje. Klaipėda yra Akvilės pasiilgti namai, o Valentine čia atvyko pirmą kartą: „Esu labai laiminga, galėdama pagaliau aplankyti kraštą, apie kurį girdėjau septynerius metus iš geriausios jo ambasadorės.“

Tai nebus pirmasis A.Šileikaitės pasirodymas Klaipėdos koncertų salėje, ji puikiai prisimena savo ankstesnius koncertus, tarp jų – muzikavimą vienoje „Žaismingos muzikos orkestro“ programoje. „Nekantrauju pasirodyti Klaipėdos koncertų salės scenoje miesto jubiliejiniais metais ir dar džiugiau, kad turiu galimybę koncertuoti su saksofonininke V.Michaud“, – sakė pianistė.

Koncerto pradžia – 18.30 val.