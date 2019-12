Festivalis „Salve Musica“ pažers kalėdinių dovanų

Viešpaties gimimas

Ten gruodžio 15-ąją skambėsianti festivalio programa pavadinta pagal žymaus prancūzų kompozitoriaus, pianisto, vargonininko, pedagogo Olivier Messiaeno kūrinį „Viešpaties gimimas“.

O. Messiaenas buvo labai giliai tikintis katalikas ir muzikos teologas. Sakralaus grožio kupiną „Viešpaties gimimą“ sudaro devynios meditacijos vargonams, kurias įkvėpė Jėzaus gimimas, kalnai ir viduramžių katedrų vitražai.

Keturias meditacijas iš Viešpaties gimimo atliks vargonininkas Dainius Sverdiolas, daugiau nei prieš tris dešimtmečius Vilniaus arkikatedroje bazilikoje surengęs O. Messiaeno vargonų muzikos koncertų ciklą. Jo koncertų programose vyrauja romantinė ir šiuolaikinė muzika, jis dažnai yra lietuvių kompozitorių naujų kūrinių vargonams pirmasis atlikėjas. Be koncertinės veiklos, D. Sverdiolas vadovauja muzikos instrumentų prekybos firmai „Organum“, kuri yra fortepijonų gamintojų „Steinway & Sons“, „Samick“, „Petrof“ bei vargonų firmos „Allen Organ Company“ atstovė Lietuvoje.

Šioje programoje skambės ir trimitininko Sigito Petrulio bei jo vadovaujamo Klaipėdos brass kvinteto atliekami T. Albinoni’o, F. Gruberio, P. Čiurlionio ir kitų kompozitorių kūriniai.

Vargonų ir vario skambesys užpildys visą bažnyčios erdvę. Susikaupimui ir apmąstymams nuteikiančią muziką keis džiugią kalėdinę nuotaiką pranašaujanti kūryba.

Kalėdų oratorija

Gruodžio 22-ąją Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus atlikta Camille’io Saint-Saenso „Kalėdų oratorija“.

Jos autorius – žymus prancūzų kompozitorius C. Saint-Saënsas. Šis visapusis muzikos talentas reiškėsi ir kituose menuose bei moksle. Jis buvo daugelio prestižinių apdovanojimų laureatas, prancūzų nacionalinės kompozicinės mokyklos vedlys. Išskirtiniai gabumai leido 22 metų jaunuoliui gauti prestižiškiausią ir geriausiai apmokamą vargonininko vietą Paryžiaus Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Į Paryžių atvykusios pasaulio garsenybės nepraleisdavo progos pasiklausyti šio virtuozo vargonavimo.

C. Saint-Saensas muziką kūrė greitai ir sklandžiai. Kalėdų oratoriją jis parašė per 12 dienų, likus labai nedaug laiko iki premjeros per 1858 m. Kalėdas. Tai neilgų 10 dalių kūrinys, primenantis baroko epochos oratorijas ir kantatas. Vyraujantis lyrinis ir melodingas tiek dainuojamų, tiek instrumentinių partijų charakteris daro jį labai patrauklų.

„Kalėdų oratoriją“ atliks Klaipėdos choras „Aukuras“, Klaipėdos kamerinis orkestras, solistai Rosana Štemenetian (sopranas), Vilija Mikštaitė (altas), Kęstutis Alčiauskis (tenoras) ir Dainius Puišys (baritonas). Diriguos Tomas Ambrozaitis, jau nebe pirmą kartą dirbsiantis su minėtais klaipėdiečių kolektyvais.

Abiejų koncertų pradžia – 16 val.

Įėjimas – laisvas.