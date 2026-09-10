Festivalyje – stereotipų griūtis

Prisijungė visi teatralai
Pasak režisierės, festivalio „Memel Fest’26“ organizatorės Martos Vendland, šis festivalis vyksta kas dvejus metus, o šiemet buvo siekiama atliepti Klaipėdos savivaldybės paskelbtus Socialinės atsakomybės metus.
„Mes susikvietėme organizacijas, įvairius socialinius centrus, vienijančius labai įvairias negalias – nuo judėjimo iki intelekto. Pirmiausia jų paklausėme, ar toks poreikis būtų. Jie spirgėjo išgirdę žinią, kad teatrai kartu su negalią turinčiais žmonėmis ką nors kartu darys, kurs, griaus sienas. Aplink negalią vis dar yra per daug stereotipų. Kai pamatėme, kad organizacijoms to labai reikia, pradėjau bendrauti su visais Klaipėdoje veikiančiais teatrais, visi iki vieno sutiko, nes matė prasmę“, – pasakojo M. Vendland.
Prie šio festivalio prisijungė Klaipėdos dramos teatras, „Taško teatras“, Klaipėdos jaunimo teatras, „ARTYN“ teatras bei Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Po filmų peržiūros – diskusija
„Idėja tokia: profesionalas iš kiekvieno teatro, aktorius ar režisierius, važiuos į kažkurį centrą ir su negalią turinčiais žmonėmis statys trumpo metro spektaklį“, – sakė M. Vendland.
Festivalis prasidės atidarymo vakaru rugsėjo 16 d., kurio ašimi taps dokumentinio filmo „Per bangas“ peržiūra. Po filmo žiūrovų laukia susitikimas su filmo kūrėju Rimantu Navicku.
Rugsėjo 17-ąją vyks Kino diena. Žiūrovų prašoma įsigyti nemokamą bilietą internetu.
Programoje – tarptautinį pripažinimą pelnę filmai, o jų peržiūrą vainikuos diskusija „Pirmas žingsnis“ apie negalią, autizmą, visuomenės požiūrį. Pagal tuos pačius filmus statomi ir minėti trumpo metro spektakliai.
„Visi filmai yra apie negalią ir visuose vaidina negalią turintys žmonės, ir kūrybinės komandos nariai yra negalią turintys žmonės“, – dalijosi pašnekovė.
Pristatys šešis spektaklius
Svarbiausias festivalio akcentas – rugsėjo 18 d. 18 val. vyksianti Teatro diena, paremta šūkiu „Pamatykime, kokie mes panašūs“. Jos metu teatrų profesionalai ir žmones su negalia vienijančių organizacijų atstovai pristatys šešis spektaklius.
„Esame įpratę už žmonių su negalia meną nemokėti, ateiti siekdami palaikyti, nepaisant to, kad kartais tai būna nuostabiai aukštos kokybės meniniai kūriniai. Mes norime skleisti žinią, kad menas yra mokamas ir, ar jį kuria žmogus su negalia, ar teatro profesionalas, tai nėra ta paslauga, kurią galime pasiimti nemokamai“, – teigė M. Vendland.
Festivalio metu žiūrovai galės aplankyti Tatjanos Pleskevičienės keliaujančią parodą „Kolegos geria kavą“.
Visi festivalio renginiai vyks teatro „ARTYN“ patalpose, esančiose Danės g. 8.
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