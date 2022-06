Festivalyje – ukrainietiško džiazo kokteilis

O. Lukačeva gimė ir užaugo Dnipre. Mokytis groti ji pradėjo vos ketverių, paskatinta savo tėčio, Ukrainoje puikiai žinomo muzikanto. Jų namuose nuolat skambėjo ritmenbliuzo, džiazo, soulo muzika, tad nenuostabu, kad savo ateitį būsimoji fanko žvaigždė siejo su muzika. Ji įgijo choro dirigavimo specialybę, tapo Dnipro džiazo orkestro vokaliste ir nuosekliai siekė profesinių aukštumų. Tačiau turbūt pati nesitikėjo, kad kada nors sulauks tokio stulbinamo populiarumo.

O. Lukačeva išgarsėjo, kai Ukrainos televizijos laidoje „Šalies balsas“ (Голос країни) prisistatė su džiazo kompozicija „Sweet Georgia Brown“, kurią kadaise atliko nepamirštamoji Ella Fitzgerald. Jaunoji dainininkė privertė akimirksniu atsisukti visus keturis žvaigždžių trenerius. Juos pakerėjo vokalistės atlikimo technika ir artistiškumas. Žiniasklaida tuomet rašė: „Dainuoja kaip Ella Fitzgerald, o atrodo kaip Scarlett Johansson. Ji tiesiog diva!“ Nors O. Lukačeva nebuvo naujokė scenoje (tuo metu ji dainavo sostinės orkestro „Kiev Big Band“ sudėtyje), tapo akivaizdu, jog išmušė jos žvaigždžių valanda. Puikus įvertinimas konkurse ir noras atskleisti savo potencialą fanko stiliuje Olgą paskatino įkurti grupę, kuri šiandien žinoma VOLGA:FUNK pavadinimu.

Grupės pavadinimas sufleruoja – muzikantai groja fanką. Ukrainoje tai itin mėgstamas muzikinis stilius, kuris asocijuojasi su nerūpestinga vasara, paplūdimiu, jūra ir meilės nuotykiais. Fanko muzika uždeganti ir įtraukianti – tai karštas derinys su savo filosofija, įsimintinais tekstais, nuotaikingu skambesiu ir ritmu, kuris įsuka klausytojus į šokio siautulį.

„Mūsų publika – fankofilai ir jų nereikia raginti šokti“, – linksmai pasakoja O. Lukačeva. „Mus pasiekė atgarsiai po koncerto Kyjivo Botanikos sode. Ten viskas buvo organizuota pagal tos erdvės standartą – sėdimos vietos prie stalo su vyno taure. Savaime suprantama, tokie bilietai gerokai brangesni nei stovimų vietų. Žmonės atėjo, susėdo, pasiklausė kelių dainų ir pasileido šokti. Po koncerto socialiniuose tinkluose pasipylė komentarai, jog visiškai neverta pirkti brangių bilietų, nes po antros ar trečios dainos tiesiog neįmanoma nusėdėti prie stalo“, – smagiais nutikimais dalinasi Olga.

Dainininkė prisipažįsta – jai artimiausias ankstyvasis fankas, skambėjęs septintojo ir aštuntojo dešimtmečio italų detektyviniuose filmuose – tai įtaigios, intriguojančios, nuotaikingos melodijos. Jos programoje skamba tokie hitai kaip: „Make It Funky“, „Sex Machine“, „I Believe In Miracles“, „Ain't no Mountain High Enough“ ir kt.

O. Lukačeva su savo grupe VOLGA:FUNK yra laukiami svečiai daugelyje gyvos muzikos renginių. Į Klaipėdos pilies džiazo festivalį ji taip pat turėjo atvykti su savo fanko grupe, tačiau prasidėjus karui Ukrainoje, grupė buvo priversta išsiskirstyti. Didelių pastangų dėka, kartu su Olga iš skirtingų miestų ir šalių pavyko surinkti bent dalį grupės muzikantų, kurie į Klaipėdą atvyksta ne su fanko programa, bet su uždegančiu, įdomiu ir geros nuotaikos VOLGA project – įvairių džiazo stilių kokteiliu.

Liepos 8 d. Klaipėdos pilies džiazo festivalio scenoje koncertuos: O. Lukačeva (vokalas), Yevhenii'us Kostytsas (mušamieji) Yurii'us Natsvlishvilis (bosinė gitara), Yuriy'us Seredinas (klavišiniai), Dmytro'as Bondarevas (pučiamieji), Anna Moroz ir Karina Sokolovska (pritariamasis vokalas).

Tačiau žiūrovų laukia dar vienas netikėtumas – drauge su šiuo kolektyvu gros ir vienintelis profesionalus lietuviško instrumento skrabalų virtuozas Regimantas Šilinskas. Su įvairiais ansambliais ir solo R. Šilinskas koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje užsienio šalių. Jo skrabalai skambėjo Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Japonijoje, JAV ir kt. Ne kartą grota solo ir su simfoniniais orkestrais, LRT Lengvosios muzikos orkestru, Kauno bigbendu ir kt. kolektyvais. Nemažai koncertuota su unikaliu netradicinės sudėties trio – džiazo pianistu S. Šiaučiuliu ir birbynininku V. Tetensku. Unikalusis muzikas dažnai kviečiams į reprezentacinius Lietuvos renginius užsienyje, ne kartą darbo vizitų metu lydėjo Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų. R. Šilinskas neapsiriboja vien liaudiškos muzikos atlikimu, jo programose skamba ir populiarioji klasika, lengvoji muzika, džiazas, laisvalaikiu rašo dainas.

Tokia sudėtimi VOLGA project scenoje pasirodys pirmą kartą.

XXVIII Klaipėdos pilies džiazo festivalis vyks liepos 6–9 d. Kruizinių laivų terminale. Visi renginiai nemokami.