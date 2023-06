Festivalyje užsienio muzikos žvaigždės scena dalinosi su jaunaisiais Klaipėdos muzikantais

Toliau festivalio programą su bigbendu tęsė viena perspektyviausių džiazo atlikėjų Baltijos šalyje – Sofia Rubina, vakarui pasirinkusi garsiosios Elos Fitžerald repertuarą. Per daugiau nei 20 metų karjeros Sofia išmaišė didžiąją dalį Europos, išleido penkis albumus, 2017-aisiais pelnė Estijos muzikos apdovanojimą už geriausią džiazo albumą „In The Land Of OO-Bla-Dee“.

Antrieji scenoje it viesulas pasirodė charizmatiškieji ir Klaipėdos publikai puikiai pažįstami britai „The Jive Aces“. Pramoginio džiazo puoselėtojų itin vertinamas kolektyvas išgarsėjo 2012 metais, pasiekęs garsaus televizijos šou „Britain’s Got Talent“ pusfinalį. Vėliau ne sykį koncertavęs Jos Didenybei Karalienei Elžbietai II ir visai karališkajai šeimai.

Po daugiau nei dešimtmečio į uostamiestį sugrįžęs kolektyvas dovanojo energijos, gyvo šokio ir gero britiško humoro kupiną muzikinę programą. Finalinį kūrinį atlikę drauge su Klaipėdos džiazo grupe „Old City Band“ jie privertė visus susirinkusius atitrūkti nuo žemės tiesiogine to žodžio prasme – sinchroniškai šokinėjo visi, buvę Teatro aikštėje.

Joninių vakaro kulminacija tapo žymioji bosistė, moteriškąja Lenny Kravitz vadinama atlikėja iš Jungtinių Valstijų – Nik West. Garsiais šūksniais pasitikta, antrąkart į Klaipėdą sugrįžusi bosinės gitaros deivė drauge su savo grupe Teatro aikštėje sukėlė tikrą pozityvios energijos audrą.

Popmuzikos karaliaus bei dainų autorius Princo įkvėpimu tapusi atlikėja aktyviai bendravo su publika, o vakaro pabaigoje pateikė staigmeną – į sceną pakvietė ir savo bosinę gitarą perdavė jaunajai atlikėjai Elzei Grubliauskaitei.

„Antroji festivalio diena buvo ypatinga savo bendrystėmis. Visi trys vakaro kolektyvai pakvietė drauge groti ir dainuoti muzikantus iš Klaipėdos – „Kauno bigbendas“ pakvietė jaunąjį vokalistą Marijaną Petrovą (mokytoja Erlanda Tverijonienė), „The Jive Aces“ išpildė Klaipėdos universiteto Džiazo muzikos katedros absolventų „Old City Band“ svajonę drauge pagroti su savo britų dievukais ir įkvėpėjais, o Nik West savo gitarą patikėjo Balsio menų gimnazijos abiturientei Elzei Grubliauskaitei (mokytojas Paulius Stonkus)“, – sako Klaipėdos džiazo festivalio vadovė Inga Grubliauskienė.

Joninių vakarą vykusio koncerto metu nebuvo apsieita ir be tradicijų – ąžuolo vainikais buvo padabinti savo vardo dieną švenčiantys ir festivalyje dalyvaujantys Lietuvos ir užsienio atlikėjai Jonai. Vienam jų – „The Jive Aces“ grupės nariui Johnui Fordhamui – tai tapo ypač malonia staigmena.

Klaipėdos pilies džiazo festivalis – džiazo muzikos festivalis, organizuojamas Klaipėdoje nuo 1994 metų. XXIX festivalis vyksta šių metų birželio 22–24 dienomis Klaipėdos Teatro aikštėje. Visi festivalio renginiai nemokami. Klaipėdos pilies džiazo festivalio svetainė: www.Jazz.lt.