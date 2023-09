Genialią muziką palydės moderni vaizdo projekcija

Laiko apmąstymai

Pasaulyje pripažinti šiuolaikinės muzikos entuziastai Klaipėdos koncertų salėje atliks įstabaus grožio Olivier Messiaeno „Kvartetą laiko pabaigai“, kuris laikomas vienu geriausių XX a. sukurtų opusų. Taip pat skambės XXI a. autorių Keno Thomsono ir Annos Webber kūriniai, išradingai reflektuojantys šiandienos žmogaus santykį su laiku.

2020 m. susibūręs „Anzû Quartet“ visą savo veiklą skiria dabarties kompozitorių muzikos atlikimui ir sklaidai. Bendradarbiaudamas su pripažintais atlikėjais, kompozitoriais ir šiuolaikinės muzikos renginių organizatoriais, kvartetas atiduoda duoklę genialiajam pripažinto prancūzų autoriaus O. Messiaeno kūriniui „Kvartetas laiko pabaigai“ / „Quatuor pour la fin du temps“. Jis aktyviai užsakinėja ir atlieka naujus opusus minėto kūrinio instrumentinei sudėčiai (klarnetui, smuikui, violončelei ir fortepijonui), taip plėsdamas kamerinės muzikos repertuarą.

Pasirodys pirmą kartą

„Anzû Quartet“ nariai yra gyvybingos Niujorko šiuolaikinės muzikos bendruomenės veteranai, dažnai bendradarbiaujantys įvairiuose muzikiniuose projektuose ir tarptautiniuose pasirodymuose. Olivia De Prato (smuikas), Ashley Bathgate (violončelė), Kenas Thomsonas (klarnetas) ir Karlas Larsonas (fortepijonas) yra aukštai vertinami kritikų ir kolegų muzikantų visame pasaulyje. Šie atlikėjai taip pat prisidėjo prie svarbių Niujorko kamerinių ansamblių „Bang on a Can All-Stars“, „Mivos Quartet“, „Ensemble Signal“ ir „Bearthoven“ susiformavimo ir įsitvirtinimo muzikos rinkoje. Jie atliko svarbiausių mūsų laikų kompozitorių kūrinių premjeras prestižinėse pasaulio salėse. Beje, kaip kultinio amerikiečių ansamblio „Bang on a Can All-Stars“ nariai violončelininkė A. Bathgate ir klarnetininkas K. Thomsonas jau buvo atvykę į „Permainų muzikos“ festivalį 2017 m.

„Anzû Quartet“ gastroliavo Vokietijoje, Nyderlanduose, Kroatijoje ir Latvijoje, koncertavo Niujorke ir Los Andžele (JAV). Lietuvoje kaip ansamblis jie pasirodys pirmą kartą.

Pandemijos atgarsiai

Pasak atlikėjų, trijuose programos „Apie mūsų santykį su laiku“ kūriniuose „kalbama apie laiką, jo suvokimą ir mūsų egzistavimą jame. Klarnetininko ir kompozitoriaus K. Thomsono kūrinys „Uneasy“, sukurtas Niujorke, Donaldo Trumpo prezidentavimo metu, pandemijos įkarštyje, atspindi aštrų tos vietos ir laiko nerimą. A. Webber kompozicija „Adjust“ buvo parašyta prasidėjus pandemijos atoslūgiui ir apmąsto išorinių jėgų poveikį mūsų laiko supratimui“.

„Anzû Quartet“ koncertą užbaigs monumentaliu O. Messiaeno kūriniu „Kvartetas laiko pabaigai“ / „Quatuor pour la fin du temps“. „Šioje muzikoje laikas apmąstomas per karo, gamtos, kosmoso ir katalikybės prizmę, galiausiai paguodą randant amžinybėje, paties laiko išnykime“, – teigė atlikėjai.

„Kvartetą laiko pabaigai“ O. Messiaenas sukūrė 1940 m. Vokietijos karo belaisvių stovykloje, kai, tarnaudamas prancūzų kariuomenėje, pateko į nelaisvę. Paradoksalu, kad kūrinys gimė dėka muziką vertinusio sargybinio, kuris, sužavėtas kompozitoriaus talento, aprūpino jį rašymo priemonėmis ir suteikė netrukdomą erdvę kurti.

Premjera – konclageryje

Kvarteto premjera įvyko šaltą 1941 m. sausį toje pačioje stovykloje. Čia įkalintiems penkiems tūkstančiams belgų, prancūzų ir lenkų grojo prancūzų muzikantai, taip pat karo belaisviai. Nors 30 laipsnių šaltyje instrumentai dažnai užsikirsdavo, atlikėjams atrodė, kad taip supratingai jų dar niekada nėra klausęsi. Svarbiausia, kad skambėjęs kūrinys buvo sukurtas tame pačiame konclageryje, o jo autorius dabar skambino išsiderinusiu pianinu. Po kūrinio premjeros tas pats sargybinis, beje, tarpininkavo O. Messiaeno sugrįžimui į Prancūziją.

Dramatiškos ir tragiškos komponavimo aplinkybės, tvirtos kompozitoriaus religinės ir dvasinės nuostatos ir moderni muzikinė kalba prasmingai susijungė į aštuonių dalių „Kvartetą laiko pabaigai“. Dalys turi pavadinimus ir yra atliekamos įvairiomis sudėtimis – solo, duetais, trio ir viso kvarteto. Kūrinys buvo inspiruotas ištraukos iš Naujojo Testamento Apreiškimo knygos, kurioje skelbiama: „Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusį debesimi. Jo galvą supo vaivorykštė, veidas švytėjo kaip saulė ir kojos – tarsi ugnies stulpai. Ir jis atsistojo dešiniąja koja ant jūros, o kairiąja ant sausumos, iškėlė dešinę ranką į dangų ir prisiekė: Gyvuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visa, kas jame: Laiko daugiau nebėra!“

Praturtins vaizdais

Kūrinio pavadinimas turi ir kitą potekstę – tai muzikinio laiko, pagrįsto lygia metrine pulsacija (tai buvo charakteringa klasikinei muzikai), pabaiga. Tai ypač akivaizdu VI kvarteto dalyje, kurią unisonu groja visi ansamblio dalyviai.

Kvarteto finalas – ypatingo išraiškingumo arija, kurią atlieka smuikas ir fortepijonas. Muzika tarsi ištirpsta nežemiškai aukštuose instrumentų registruose. Ji teigia nesibaigiančią laiko ir gyvenimo tėkmę, dvasinių vertybių amžinumą, nuolatinę grožio ir harmonijos siekiamybę.

Genialią O. Messiaeno muziką palydės moderni vaizdo projekcija, kurią sukūrė Xuan – naujųjų medijų menininkė, kino režisierė, dirbanti muzikos, vizualiųjų menų ir technologijų sankirtoje. Būdama išsilavinusi klasikinė pianistė, mėgstanti vizualinę muziką, ji aktyviai plėtoja novatoriškus tarpdisciplininius projektus, kurie praplečia naujosios muzikos ir performanso taikymo sritį. Menininkės darbai apima eksperimentinę animaciją, abstrakčią scenografiją, muzikinius vaizdo klipus, interaktyvias instaliacijas ir didelio masto projekcijų žemėlapius. Jos muzikiniai filmai nagrinėja moteriškumo, galios, vidinių konfliktų ir daugiakultūrinės tapatybės temas.