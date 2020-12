Įspūdžiai ir Kalėdų laukimas: knyga dovanų

L.Vėželienės „Žuvis medyje“

Kaip žuvis vandenyje – įprasta sakyti apie žmogų, kuris yra savo vietoje ir puikiai jaučiasi. O kas, jei žmogui negera, jei jis – ne savo vietoje? Kas, jei jis jaučiasi lyg žuvis... medyje? Žmonės dažnai atsiduria situacijose, kurios kelia stresą, didina nerimą, provokuoja vidinius konfliktus tarp proto ir jausmų, tarp „reikia“ ir „noriu“. Mes nuolatos verčiame save lipti į medį ir stebimės, kodėl daugėja problemų, nepavyksta suvaldyti emocijų, šlyja santykiai su artimaisiais, sutinkame vis „ne tuos“, dirbame „ne ten“, kodėl gyvenime trūksta džiaugsmo, meilės, ramybės ir net noro ką nors keisti.

„Žuvis medyje“ – nauja psichologės-psichoterapeutės, knygos „Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete“ Linos Vėželienės knyga, padėsianti rasti atsakymus į daugybę šiandien mus kamuojančių klausimų.

Ch.André „Aš ir mes“

Lietuvių skaitytojams puikiai pažįstamas prancūzų psichiatras ir psichoterapeutas Christophe’as André naujoje knygoje „Aš ir mes“ kviečia stiprinti tarpusavio santykius.

Žmonės nepaprastai būtini vieni kitiems, tik būdami kartu galime įveikti sunkumus ir tapti stipresni. Bet dažnai kitų pagalbą atmetame. Kaip išmokti priimti pagalbą ir kaip jos paprašyti? Kaip atpažinti emocinio saugumo trūkumą ir kaip jį susikurti drauge su kitais? Kaip pasiekti emocinę pusiausvyrą šeimoje? Tarpusavio ryšys – vienas svarbiausių emocinių įgūdžių, be jo mūsų gyvenimas būtų daug tuštesnis, vienišesnis ir neabejotinai sunkesnis. Tačiau jį reikia išmokti sukurti ir, dar svarbiau, – palaikyti.

Istorinis detektyvas

Istorinių romanų autorė Gina Viliūnė istoriniame detektyve „Budelio mokinys“ skaitytojus nukelia į XVI a. Vilnių ir pasakoja apie labai svarbią, bet nelabai gyventojų mėgtą profesiją – budelį.

Romane prieš akis skleidžiasi sodri to meto Vilniaus panorama, sklidina istorinių detalių ir spalvingų miestiečių gyvenimo scenų, o miesto gatvėse ir užkaboriuose plėtojasi nuotykių pilna ir vis labiau įtempta detektyvinė istorija. Apie teisės studijas Bolonijoje svajojęs Adas tampa prieštaringai miestiečių vertinamo meistro mokiniu, išgyvena pirmąją meilę ir susiduria su neteisybe – gražuolė tarnaitė Benigna, nepelnytai apkaltinama nužudymu. Vaikinas ryžtasi ją išgelbėti ir pateikti įrodymų, taigi šis romanas – nuotykių kupina kelionė po senąjį Vilnių.

J.Erlicko „Mylimieji“

Naujoje klasiko, Nacionalinės premijos laureato Juozo Erlicko knygoje – geriausi prozos tekstai, atrinkti paties autoriaus.

Knygoje – buities ir būties pagrindai, įžvalgos apie žmogų, šalį, pasaulį ir įvairius gyvenimo reiškinius, praktiniai patarimai, kaip tvirtai išstovėti pučiant permainingiems ir ne visada palankiems vėjams, ir dar daug kitų egzistenciškai būtinų dalykų. Visa, ko gali prireikti šiuolaikiniam žmogui.

R.Kmitos „Remyga“

Didžiulio dėmesio sulaukęs pirmasis Rimanto Kmitos romanas „Pietinia kronikas“ tapo savotišku Nepriklausomybės pradžios Šiaulių epu ir pažadino miesto savastį. Naujojo romano „Remyga“ veiksmas taip pat vyksta Šiauliuose.

Tačiau tai jau visai kitokia knyga. Apie nematomą, tamsiąją, Šiaulių pusę. Ir apie Lietuvą. Romanas apie milicininką, tampantį policininku. Apie Remygą. Žmogų, bandantį susivokti, kas jis yra ir kaip jam elgtis, kai griūva viskas, kas jam buvo suprantama ir pažįstama, apgraibomis ieškantį savo šaknų tamsoje.

Tai romanas apie Sąjūdžio pradžią. Bet ne kronika, o menininko akimis parodytas santvarkų pasikeitimo sukeltos sumaišties šalyje, mieste ir žmonių mintyse paveikslas.

A.A. Jonyno „Naujieji sonetai“

Naujausią poeto, Nacionalinės premijos laureato Antano A.Jonyno eilėraščių rinkinį sudaro nauji, 2018–2020 metais parašyti sonetai.

Tai knyga pasiilgusiems geros poezijos ir galingo turinio. A.A.Jonynas žaidžia ne tik su kultūriniais simboliais, forma, bet ir su asmeniniais išgyvenimais. Į sudėtingus, aštrius gyvenimo klausimus autorius žvelgia neabejingai ir su šiluma.

M.Cross „Žudymo sezonas“

Trilerių mėgėjams – rašytojo Masono Crossp pirmoji serijos apie Karterį Bleiką knyga „Žudymo sezonas“.

Čikagos snaiperiu pramintas profesionalus žudikas Kalebas Vordelas laikė baimėje visą šalį, kol galiausiai buvo sučiuptas ir nuteistas. Tačiau jam pavyko pasprukti iš kalėjimo likus dviem savaitėms iki mirties bausmės vykdymo. FTB tenka kviestis į pagalbą Karterį Bleiką. Žmogų, kuris neturi nei vardo, nei tapatybės, tik talentą rasti tuos, kurie daro viską, kad jų nebūtų įmanoma rasti. Tačiau Bleikas greitai ima įtarti, kad kažkas stengiasi jį klaidinti ir net nušalinti nuo tyrimo. Todėl jis turi ne tik kuo greičiau sučiupti dėl malonumo žudantį monstrą, bet ir išnarplioti pašonėje klestintį melo ir korupcijos voratinklį. Karteris Bleikas yra priverstas laužyti taisykles ir stoti į kovą su FTB – kad pagaliau sustabdytų žudynes ir atskleistų mirtį nešantį sąmokslą.

F.Beigbederio naujas romanas

Vienas žinomiausių šiuolaikinių prancūzų rašytojų, romano „Meilė trunka trejus metus“ autorius, ekscentriškoji prancūzų žvaigždė Frédéricas Beigbederis išleido naują romaną „Žmogus, kuris verkia iš juoko“.

Šis romanas – didžiulė negailestinga satyra šiandieniniam pasauliui, tiksliau pasauliui iki pandemijos. F.Beigbederiui neduoda ramybės faktas, kad humoras ėmė užgožti esmines problemas ir maskuoti neviltį. Juokauti ir palaikyti sarkastišką toną privaloma, o kai kuriose valstybėse komikai tampa net prezidentais. Jo nuomone, dabar humoristai užėmė mąstytojų, intelektualų vietą. Kaip gyventi tokiame pasaulyje, kur viską valdo satyra, įvaizdis, reklama ir socialiniai tinklai?

B.Brysono „Kūnas“

Žurnalistas, mokslo populiarinimo knygų autorius Billas Braisonas dėmesį sutelkia į tai, kas esame mes patys. Į žmogaus kūną. Jame praleidžiame visą savo gyvenimą ir beveik visiškai neįsivaizduojame, kaip jis funkcionuoja. Kaip prakaitas padėjo mums tapti protingais? Kiek rūšių mikrobų gyvena mūsų bamboje? Kodėl smegenims toks svarbus yra vienas penktadalis sekundės? Kiek kvapų gali atskirti žmogus?

Šioje knygoje – atsakymai į šiuos klausimus ir daugybę kitų, mokslininkų istorijos ir juokingi nutikimai, papasakoti su nenuilstančio tyrinėtojo aistra ir neblėstančiu humoru. Tai nuostabus vadovas mums po mus pačius, priverčiantis stebėtis, žavėtis ir labai dažnai – juoktis iš bandymų pažinti ir suvokti save.

„Laukinė motina gamta“

Kol negalime keliauti, Eglė Aukštakalnytė-Hansen nekasdienių įspūdžių kviečia ieškoti knygoje „Laukinė motina gamta“.

Knygoje aprašomose istorijose autorė Afrikoje ieško juodojo raganosio ir dinozaurų palikuonių krokodilų, sveikinasi su Indijos džiunglių karaliais tigrais, Komodo saloje aptinka seniausią ir nuodingiausią pasaulio driežą. Netikėtai spalvingoje šiaurėje keliauja susitikti su baltųjų lokių šeimynėle, Aliaskoje išgyvena akistatą su ruduoju lokiu, o sunkiai įžengiamuose atogrąžų miškuose supažindina su artimiausiais mūsų giminaičiais primatais – kalninėmis gorilomis ir orangutanais.

Įsimintinus pasakojimus apie laukinę gamtą lydi unikalios autorės fotografijos.

M.Lunde „Sniego sesė“

Viena žymiausių norvegų rašytojų Maja Lunde sukūrė nepamirštamą kalėdinę istoriją visai šeimai.

Nuostabiai iliustruota knyga pasakoja istoriją apie berniuką vardu Julianas, gimusį per Kūčias. Kalėdinis laikotarpis, anksčiau neapsieidavęs be imbierinių sausainių, mandarinų, židinyje pleškančių malkų ir išpuoštos kalėdinės eglutės, šįmet, atrodo, atimamas iš Julijano.

Šeima gedi mirusios vyresniosios sesers, o pačios Kalėdos, atnešdavusios tiek džiaugsmo, dabar žadina liūdesį ir sielvartą. Julianas nebetiki Kalėdomis, tačiau viskas pasikeis sutikus Kalėdas dievinančią Hedvigą.

Nuostabus pasakojimas apie džiaugsmą ir liūdesį, begalinę meilę tikrai sukurs šventinę atmosferą namuose ir padės atrasti Kalėdų stebuklą.

M.Haig „Tėtušis Kalėda ir aš“

Nejaugi ir vėl teks gelbėti Kalėdas? Amelija eina į elfų mokyklą ir mokosi to, ką turi mokėti tikras elfas. Tačiau jai labai sunkiai sekasi elfų magija. Be to, pasirodo, kad jos buvimu Elfhelme džiaugiasi toli gražu ne visi. Didžiausias Amelijos priešas – piktasis elfas Tėtušis Vodolas, kuris siekia išvyti mergaitę iš elfų miesto. Žmonėms ne vieta tarp elfų! Ir čia į pagalbą jam ateina senas Tėtušio Kalėdos priešas – Velykų kiškis ir jo kariauna. Drauge su piktuoju Vodolu kiškiai ketina sugriauti Kalėdas ir sunaikinti viską, kas su jomis susiję. Ar pavyks Amelijai ir šį kartą išgelbėti Kalėdų džiaugsmą, Tėtušį Kalėdą ir visą Elfhelmą?..