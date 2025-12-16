Jaunieji Žemaitijos talentai į žvaigždes kilo su Liūtais

Iš daugybės kitų renginių jis išsiskyrė ne tik intriguojančiu pavadinimu, bet ir istorine vieta – festivalis vyko kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų žirgyno salėje. Savaitgalį čia koncertavo apie keturiasdešimt atlikėjų – meno, muzikos mokyklų, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos talentai iš Mažeikių, Rietavo, Klaipėdos, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių, Palangos, Platelių ir Plungės.
Visus juos subūrė Plungės LIONS klubas, pirmąjį jaunųjų talentų festivalį surengęs kartu su Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla bei Žemaičių dailės muziejumi.
„Tai buvo ne tik galimybė vienoje vietoje išvysti Žemaitijos muzikos ,,perliukus“, bet ir susiburta dėl kilnaus tikslo – vakaro metu surinktos lėšos buvo skirtos sunkiomis ligomis sergantiems vaikams paremti“, – pasakojo idėjos sumanytojas, Plungės Verslo ir Technologijų mokyklos direktorius Audrius Misiūnas.
Jis – vienas Plungės LIONS klubo senbuvių. Sako, kad iki šiol Liūtai rengdavo didelius pavasarinius koncertus, o Kalėdas švęsdavo ramiau – klubo viduje. Bet šiemet nusprendė padaryti kitaip. Tam pritarė ir kiti klubai, ir jaunųjų talentų ugdytojai.
„Talentingiems mūsų vaikams reikia visokeriopos paramos, kad jų talentai skleistųsi, kad jie jaustųsi įvertinti už savo kruopštumą ir pasiekimus, pripažinti visuomenės. Kad jiems „skleistųsi sparnai“ naujiems skrydžiams, kurie ateityje, tikėtina, neš didžiulę naudą mūsų kultūrai“, – sakė prie renginio organizavimo prisijungusios Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė Rita Urniežienė.
Anot jos, muzikuojančiam, talentingam jaunimui svarbu parodyti, kad jie gali ne tik gauti paramą ir palaikymą, bet ir patys ją duoti – savo talentu prisidėti prie to, kad silpnesnieji, likimo kiek mažiau apdovanoti gautų pačią brangiausią kalėdinę dovaną – galimybę stiprinti sveikatą.
„Mes esame stipri bendruomenė, todėl prieš didžiąsias metų šventes privalome krikščioniškai dalytis tuo, kuo galime. Suaugusieji – paremdami vaikus ir jaunimą, padedant įgyvendinti svajones ar suvaldyti ligas. O jaunimas ugdomas dalytis savo talentu, mokomas atjautos ir supratimo ne deklaruojant, o darant realius darbus“, – kalbėjo R. Urniežienė.
Pirmąkart surengto labdaringo festivalio organizatoriai tikisi, kad ateityje jis bus rengiamas ne tik Plungėje.
„Mecenatystė, remiant kultūrą, meną, yra sena bei kilni tradicija. Norisi, kad mūsų iniciatyva neužgestų“, – sakė festivalio iniciatorius A. Misiūnas.
