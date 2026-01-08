Klišonis: situacija Plungės rajone gerėja, turbūt pirmadienį atšauksime ekstremalųjį įvykį

„Šiandien kaip tik pravažiavome per rajoną. Pasižiūrėjome, kad dar yra vietų, gatvių, kurias reikėtų praplatinti, taip pat ir kai kuriuos privažiavimus. Tačiau visumoje, manau, kad situacija yra tikrai pakankamai gera. Šiandien ir gatvės, ir šaligatviai daugumoje vietų yra pilnai sutvarkyti ir viskas yra tvarkoje“, – Eltai ketvirtadienį teigė Plungės rajono meras.
„Manau, kad galėsime, ko gero, pirmadienį (atšaukti ekstremalųjį įvykį – ELTA), jeigu nebus kažkokių klimatinių pasikeitimų“, – teigė jis.
Anot A. Klišonio, ekstremalaus įvykio Plungės rajone paskelbimas pasiteisino – savivaldybė galėjo panaudoti reikiamas lėšas kovojant su sudėtingomis oro sąlygomis.
„Labai stipriai pasiteisino todėl, kad mes galėjome iškart papildomai samdyti rangovus atskiriems objektams, kvartalams, kad jie galėtų tvarkyti sniegą, jį stumdyti, išvežti, ir tai davė galimybę per trumpesnį laiką pasiekti gerą rezultatą“, – komentavo meras.
Kaip pranešta, antradienį Plungės rajone dėl sudėtingų oro sąlygų buvo paskelbtas ekstremalusis įvykis.
Tiesa, iš pradžių buvo pranešta, jog rajone bus įvedama ekstremalioji situacija, tačiau, anot mero A. Klišonio, šį potvarkį teko patikslinti.
Be to, Plungės rajone taip pat buvo dviem dienoms sustabdytas ugdymo procesas, vaikai į mokyklas sugrįžo trečiadienį.
ELTA primena, kad ciklonas „Anna“ atnešė itin didelį kritulių kiekį vakariniuose šalies rajonuose, o vietomis sniego dangos storis pasiekė net pusmetrį.
Meteorologų duomenimis, gausiausias snygis buvo užfiksuotas Vakarų Lietuvoje.
Ypač dideli sniego kiekiai fiksuoti Plungės rajone – čia vietomis iškrito apie 50 cm sniego. Tai – vienas didžiausių fiksuotų rodiklių šiame regione per pastaruosius metus.
