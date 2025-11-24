Jono Sakalausko sukurtas miuziklas „Mažasis princas“ užbūrė Palangos gyventojus ir jų svečius

Orkestras, choras, operos solistai ir profesionalūs aktoriai – tarp jų Vytautas Rašimas ir Sakalas Uždavinys, o dirigento Vytauto Lukočiaus vadovaujamas orkestras – sukūrė tikrą žvaigždėtą pasakos pasaulį. Žiūrovai kartu su vaikais dainavo, stebėjo įspūdingus vizualus ir patyrė kiekvienos scenos magiją. Ne viena ašara nuriedėjo, o šypsenos ir aplodismentai tik patvirtino: šis miuziklas paliečia kiekvieno širdį.
„Esu dėkingas kiekvienam, kuris atėjo ir patyrė miuziklo stebuklą. Kiekviena akimirka scenoje kuria magiją, kurią jaučiame visi – tiek žiūrovai, tiek atlikėjai. Šis miuziklas primena apie tai, kas iš tiesų svarbu: draugystę, meilę ir smalsumą atrasti pasaulį iš naujo. Pažadame ir toliau stebinti žiūrovus naujais spektaklių pastatymais“, – dalijosi J. Sakalauskas.
Miuziklas ne tik suteikia galimybę patirti įspūdingą teatro reginį, bet ir yra ypatingai svarbus dėl savo edukacinės vertės. Kūrinys „Mažasis princas“ įtrauktas į privalomąją mokyklų literatūrą, todėl pamatyti jo interpretaciją miuzikle – puiki proga vaikams ir jaunimui giliau suprasti istorijos prasmes, simbolius bei jausmus.
Naujosios operos komanda tikina, kad kultūra augina kultūringą žmogų, todėl ir toliau kurs projektus, kurie skatina ne tik meno suvokimą, bet ir gilesnį gyvenimo bei vertybių supratimą. Šis vakaras Palangoje – dar vienas įrodymas, kad teatro magija gali vienyti bendruomenes ir palikti neišdildomą įspūdį jų širdyse.
