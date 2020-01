Kai klasika sutinka tango

Pirmą kartą šį tango atlikėjų trio uostamiesčio publika išgirdo Klaipėdos II tarptautiniame violončelės festivalyje 2019 m. gegužę, kai jis su ansambliu „ArgEnTango“ pristatė Astoro Piazzollos muzikos projektą. Netrukus po minėto festivalio Mindaugo Bačkaus vadovaujamas Klaipėdos kamerinis orkestras buvo išvykęs į Šveicariją dalyvauti „Klangantrisch“ festivalyje Rigisberge. Šiame renginyje klaipėdiečių orkestras, diriguojamas festivalio meno vadovo Kasparo Zehnderio, kartu su A. Selis, M. Castro ir O. Massa atliko programą, sulaukusią neįtikėtinos sėkmės. Dabar skirtingus muzikos stilius kryžminantis projektas „Klasika sutinka tango“ atkeliauja į Klaipėdą ir tikisi užkariauti uostamiesčio klausytojų simpatijas.

A. Selis. (Organizatorių nuotr.)

Gerai žinomą ir mažiau girdėtą autentišką argentinietiško tango muziką keis šio šokio įkvėptų kompozitorių sukurti kūriniai styginių orkestrui. Programoje bus nemažai A. Piazzollos kūrinių. Žymiausias argentiniečių kūrėjas pakėlė šį populiariosios muzikos žanrą į akademinės muzikos lygmenį: jo dėka tango ėmė skambėti svarbiausiose pasaulio koncertų salėse, to iki tol nebuvo galima net įsivaizduoti. A. Piazzolla sujungė tango, džiazo, klasikinės muzikos elementus ir sukūrė vadinamą „naująjį tango“ (Nuevo tango). Nors pradžioje jis grojo tradicinį tango, tačiau vis labiau linko prie to, kad tango skirtas ne šokiui, o klausymuisi. Per savo ilgametę karjerą muzikas rengdavo pasirodymus su įvairiais orkestrais ir susilaukė didelio pripažinimo. A. Piazzolla parašė daugiau nei 300 tango. Programoje „Klasika sutinka tango“ skambės keli iš jų.

Visi tango trio atlikėjai – A. Selis, M. Castro ir O. Massa yra gimę Argentinoje, o dabar gyvena Europoje, kurioje skleidžia savo gimtosios šalies kultūrą. Analia ir Mariano šiuo metu gyvena Rumunijoje, o Omaras – Vokietijoje. Juos jungia meilė argentinietiškam tango ir noras dalytis ja su kitų tautų profesionaliais muzikos atlikėjais ir klausytojais. Jie pasirodo ir kaip trio, groja su orkestrais, vykdo savo asmenines karjeras.

M. Castro. (Organizatorių nuotr.)

A. Selis inicijavo šį tango ir orkestro muzikos projektą ir ne kartą jau atliko su Rumunijos ir Šveicarijos orkestrais. Nuostabus jos balso tembras ir įtaigi atlikimo maniera daug prisideda prie to, kad šią muziką pamėgtumei ir ilgai prisimintumei.

Koncerte fortepijonu skambinsiančio M. Castro specialiai šiam projektui sukurtose aranžuotėse pagrindine ašimi lieka A. Piazzollos išgarsintas instrumentas – bandonija. Ja grojantis O. Massa yra vienas labiausiai vertinamų savo kartos bandonijos atlikėjų, jis taip pat kuria muziką ir ją aranžuoja.

Klasikos ir tango susitikimas Klaipėdos koncertų salėje vyks sausio 17 d. 18.30 val.