Klaipėdietėms – prancūzų įvertinimas

Minint antrąsias Lietuvos sezono Prancūzijoje metines, apdovanojimai buvo įteikti septynioms Lietuvos kultūros atstovėms.
Ceremonijoje Vilniuje dalyvavo Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucie Stepanyan, ji apdovanojimus įteikė Prancūzijos kultūros ministrės vardu.
„Antrųjų Lietuvos sezono Prancūzijoje metinių proga septynios Lietuvos kultūros asmenybės apdovanotos Meno ir literatūros ordino insignijomis. Viena jų – KVMT vadovė G. Giedraitytė, kuri buvo apdovanota Meno ir literatūros riterės ordinu. Tai ypatingas įvertinimas už kultūros sklaidą, Lietuvos ir Prancūzijos kultūrinių mainų stiprinimą bei svarų vaidmenį rengiant ir įgyvendinant Lietuvos sezoną Prancūzijoje. Šią žinią sutikome su didžiuliu pasididžiavimu. Goda kultūrai skiria daug širdies ir atsidavimo, o jos darbas įkvepia ir padeda Lietuvos menui pasiekti platesnį pasaulį“, – džiaugėsi KVMT komanda.
Šeiko šokio teatras savo feisbuko paskyroje taip pat pasidžiaugė A. Šeiko įteiktu apdovanojimu.
„Be galo džiaugiamės ir didžiuojamės visomis įvertintomis asmenybėmis, o ypač – Meno ir literatūros ordino riterės laipsnį pelniusiomis“, – skelbė Šeiko šokio teatras.
Prancūzijos Meno ir literatūros ordinas įsteigtas 1957 m. Juo pagerbiami menininkai, literatai ir kultūros srityje dirbantys žmonės, savo kūryba ar veikla reikšmingai prisidedantys prie meno ir literatūros sklaidos Prancūzijoje bei už jos ribų.
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