Klaipėdoje – dzūkiškas advento vakaras

Renginys vyks Klaipėdos etnokultūros centre, pradžia – 18 val.
Į advento vakarą klaipėdiečius pakvies svečiai iš Dzūkijos, jie dalysis šio krašto istorija, tarme, dainomis ir pasakojimais.
Dzūkija laikoma vienu Lietuvos kraštų, ypač išsaugojusių sakralaus metų laiko ritualus – adventą, Kūčias ir Kalėdas.
Vakaro metu tradicijų žinovas Jonas Bajoriūnas pasakos apie advento šilų Dzūkijoje prasmę, kasdienius šio laikotarpio papročius, pasidalins gyvenimiškąja išmintimi.
Etnomuzikologė Dalia Mockevičienė kartu su jos vadovaujamu folkloro ansambliu „Spalgena“ pristatys senąsias dzūkų advento dainas, įtrauks klausytojus į advento burtų ir žaidimų ritualus – vyraus šventinė nuotaika.
Dzūkiškas advento vakaras skirtas visiems norintiems artėjančias šventes pasitikti prisimenant senąsias lietuvių tradicijas.
Naujausi komentarai