Klaipėdoje – J. Sučylaitės knygos pristatymas

Tiesioginė transliacija vyks bibliotekos „Youtube“ kanale. Nuoroda skelbiama www.biblioteka.lt.

Žmogaus sveikatos klausimai – viena iš temų, sulaukiančių įvairių specialybių, įvairaus išsimokslinimo ir skirtingo amžiaus žmonių dėmesio. Rašomi populiarūs, mokantys sveikai gyventi straipsniai ir analitiniai mokslo darbai. Vis dažniau kalbame apie psichikos sveikatą, nuo kurios priklauso mūsų gebėjimas džiaugtis gyvenimu, išgyventi egzistencinius sunkumus (artimojo netektį, darbo praradimą, fizinės sveikatos blogėjimą ir t.t.), užmegzti ir palaikyti santykius su kitais žmonėmis, suprasti save patį ir jausti žmogišką orumą, būti savarankiškam. Psichikos sveikata neatsiejama nuo kūno sveikatos, nuo socialinės ir kultūros aplinkos.

Pasak leidinio autorės, praktiškai visos psichikos ligos yra susijusios su neadekvačia, dažniausiai žema saviverte ir prarastu žmogaus orumu. Vienas iš terapijos uždavinių – išlaisvinti asmenybę iš įvairiausių jos vystymąsi ir socialinę raišką stabdančių psichologinių kompleksų.

Psichikos sveikatos problemų sprendimas reikalauja įvairių specialistų bendradarbiavimo, o tai neįmanoma be dialogo. Mes esame susieti vienas su kitu, esame veikiami gamtos, meno, masinės informacijos priemonių turinio, greito skaitmeninių technologijų vystymosi diktuojamo skubaus gyvenimo tempo. Nepaisant to, kad virtualiojoje erdvėje esame prisijungę prie socialinių tinklų ir turime ne vieną aukštojo mokslo diplomą, darbą, nepaisant to, kad esame pavalgę, o naktimis miegame šiltoje pastogėje, nepaisant to, kad žmonių nuomonių tyrėjams pasakojame, jog esame laimingi, vieni dažniau, kiti rečiau pajaučiame mažėjančią vidinę energiją, neaiškius skausmus tai vienoje tai kitoje vietoje, skaidrumą prarandantį ir įkvėpimo nebeteikiantį gyvenimą.

Renginys organizuojamas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Negalios transformacija: kūrybiškumas ir saviraiška“.