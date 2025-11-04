Klaipėdoje – Knygos meno festivalis: kaip iš naujo atrasti ryšį su tikrove? 

Šių metų išskirtinumas – plati ir įvairi festivalio dalyvių geografija: Austrija, Latvija, Australija, Kanada, Olandija, Lenkija, Prancūzija ir, žinoma, Lietuva. Iliustratoriai, dizaineriai, grafikai, dailininkai, kinematografai ir rašytojai Knygos meno festivalyje pristatys savo knygų iliustracijas, o visuomenė turės progą prie jų prieiti, apžiūrėti, paliesti, taip pat su profesionalų pagalba įsigilinti į knygos meną ir patys tapti kūrėjais.
Kūrėjų mainai su Švedija
Šiais metais tęsėsi kūrėjų mainai su Švedijos miestu Malme ir organizacija-partnere „KKV Grafik“. Mainų metu atrinktos menininkės iš Klaipėdos miesto ir rajono turėjo progą reziduoti Malmėje, kur kūrė iliustracijas duotam poezijos tekstui, – šie kartu vėliau bus publikuojami bendrame leidinyje, – o švedai galėjo atvykti pas mus, į Klaipėdą.
Šįkart programoje dalyvavo iliustratorės ir grafikos dizainerės Ugnė Lidžiūtė ir Agnė Matulionytė, o iš Švedijos į Klaipėdą atvyko menininkės Pamela Nilsdotter ir Brita Nordhorm. Poezijos tekstus rašė Banga Elena Kniukštaitė, Petra Mölstad, Danielius Mårsas, Bengtas Adlersas, Nijolė Kliukaitė ir Gintaras Grajauskas.
U. Lidžiūtė taip atsiliepė apie patirtį Malmėje: „Labai dėkoju už šią nuostabią galimybę! Tai buvo nereali rezidencija! Susipažinau su daug nuostabių menininkų! Dirbtuvėse pamačiau linoraižinio presą ir nusprendžiau dirbti su juo, iš viso sukūriau tris iliustracijas skirtingais variantais, skirtinga spauda.“
Tuo tarpu A. Matulionytė pabrėžė organizacijos-partnerės „KKV Grafik“ suteiktas dideles erdves, įvairų ir didelį įrangos asortimentą. „Per trumpą laiką nespėjau visko išbandyti, bet patirtis buvo labai įkvepianti“, – teigė A. Matulionytė ir pridūrė, kad viliasi, jog ir Klaipėdoje kada nors atsiras tokia vieta kūrybai ir eksperimentams.
Knygos meno aktualumas
Knygos menas jau tapęs šiokia tokia romantika. Pripratę šiuolaikybėje automatizuoti savo darbą, jį lengvinti, paprastinti, kad per kuo trumpesnį laiką gautume kuo našesnį rezultatą, sunkiai prisimename tuos laikus, kai vienuoliai, netaupydami laiko, kruopščiai kaligrafijos būdu raitydavo raides rankraščiuose, egiptiečiai sukdavo papiroso ritinėlius, o kinai atsargiai ir lėtai darydavo raižinius medyje.
Knygos meno festivalis kviečia sulėtinti laiką, savo judesius ir žvilgsnį – nukreipti jį į detales ir pajusti tekstūrą, kurios negali pasiūlyti skaitmeninis, generatyvinis dizainas ir dirbtinis intelektas. Kaip rašo Knygos meno festivalio parodos kuratorė Violeta Mackialo, „Susitelkiame į iliustracijos pradžios tašką – žmogų, iš kurio ir gimsta vaizdas, pasakojantis savo istoriją“.
Knygos meno festivalio tikslas – populiarinti knygos meną, ugdyti žiūrovų ir skaitytojų pastabumą knygos detalėms ir meniniams sprendimams bei puoselėti knygos, kaip kultūrinės vertybės, svarbą. Pasaulyje, kuriame tikrovė praranda savo galią, spausdintinė, „gyva“ knyga – tai būdas iš naujo atrasti ryšį su tikrove.
Parodoje lemiamas žodis – iliustracijai
Šiuolaikinės iliustracijos vaidmuo knygoje – platus ir įvairialypis. Ji vis dar gali būti priedas prie teksto, tačiau neretai jau kalba vien už save. Kartais iliustracija nekalba nieko, o egzistuoja kaip savarankiškas kūrinys meno lauko plotmėje. Iliustracijos įdomios ir tuo, kad gali būti ir ilgo darbo proceso rezultatas, ir efemeriška akimirkos išdava.
Festivalio parodoje pavadinimu „Link“ iliustracija – svarbiausias žaidėjas. Galima sakyti, kad šiais laikais iliustracija neturi ribų: iš pradžių ji vyravo išimtinai knygose, o vėliau atsirado ir teatro pasaulyje, nebyliajame kine, komiksuose, vaikų animacijoje, dizaine bendrąja prasme, – dabar jos yra visur. Taigi ir KMF organizatoriai, bendradarbiaudami su įvairių sričių menininkais, norėjo atskleisti šią iliustracijos beribę galią būti visur ir visokiomis formomis, parodyti jos tarpdiscipliniškumą, tam tikrą gebėjimą išsprūsti iš bet kokių rėmų.
Parodoje pristatomos knygų iliustracijos, sukurtos tapybos, tekstilės, grafikos, fotografijos, kino bei eksperimentinės tipografikos technikomis. Tai iliustracija kaip pasaka, skirta ir vaikams, ir suaugusiems, kaip laiko liudijimas, kaip konceptuali fotografija, kaip kinematografija, kaip komunikacijos kanalas, kaip meninio tyrimo laukas ir procesas, kaip eksperimentas, kaip istorinis pasakojimas, kaip siužetas ir kaip tai, ką Jūsų vaizduotė sugeba aprėpti.
Tai viena festivalio paroda, o kita vyks KMSVB Kalnupės padalinyje, organizuojama Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto dėstytojų ir studentų, pavadinimu „Knyga kitaip“. Joje bus galima išvysti platų spektrą kūrinių knygos ir rašto meno temomis. Nuo knygos kaip meno objekto ir kaligrafijos meno iki šiuolaikinėmis moderniosiomis technologijomis sukurtų knygų.
Knygos meno festivalio ir parodos „Link“ atidarymas vyks lapkričio 14 d. penktadienį, 17.30 val., KKKC Parodų rūmuose, o lapkričio 15 d. 12 val. lankytojai kviečiami dalyvauti ekskursijoje po parodą „Link“ su jos kuratore Violeta Mackialo. Visa festivalio programa bus paskelbta netrukus. Festivalis truks iki 2026 m. sausio 4 d.
Projektą organizuoja: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC).
Projektą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneris: Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka.
Festivalio vadovė: Žana Jegorova
Festivalio koordinatorė: Gabija Savickaitė
Festivalio dizainą sukūrė: Arnas Augutis
Komunikacija: Dora Žibaitė
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Parodos atidarymo metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Daugiau informacijos: www.kkkc.lt
