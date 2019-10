Klaipėdoje koncertuos amerikiečių ansamblis „Sō Percussion“

Vieninteliam pasirodymui Europoje per Atlantą atskrido pripažintas amerikiečių ansamblis „Sō Percussion“, kurio programa „Perkusijos magija“ šį penktadienį 18.30 val. skambės Klaipėdos koncertų salėje. Ji siūlys pasinerti į visiškai naują, nenuspėjamą garsų pasaulį, pasiruošusį patenkinti pačių išrankiausių klausytojų ritmo poreikius.

Mąsto nestandartiškai

Nuo pat XX a., kurį muzikos istorikai vadina šiuolaikinės muzikos amžiumi, pradžios iki pat šių dienų pastebima vis labiau auganti perkusijos reikšmė. Mušamieji instrumentai jau beveik šimtmetį intensyviai eksploatuojami akademinio žanro kūriniuose ir tapo vienu svarbiausių šiuolaikinės muzikos atributų, be kurio visai negali išsiversti šių dienų populiarioji muzika. „Permainų muzikos“ festivalis kasmet taip pat didelį dėmesį skiria šiai tendencijai, Klaipėdoje pristatydamas žinomiausius perkusinės muzikos ansamblius ir solistus iš Lietuvos ir viso pasaulio.

„Sō Percussion“ vizitinė kortelė – nestandartinis mąstymas. Ansamblio pavadinimo žodis „sō“ pasiskolintas iš japoniško žodžio „ensou“, reiškiančio „groti muziką“. Vien tik „so“ reiškia „groti instrumentu“, „patirti sėkmę“, „judėti į priekį“. Lygiai prieš du dešimtmečius susibūręs ansamblis inicijuoja originalius projektus, atlieka inovatyvias kompozicijas, dalyvauja performansuose. „Sō Percussion“ tiesiog stulbinamai perteikia šiuolaikinės muzikos klasikų kompozicijas, kurios, pasak „The New Yorker“, „nuotaikingai įkvepia savo precizija ir netvarka“.

Surengė meistriškumo klasę

Be to, kad itin aktyviai koncertuoja, Prinstono universitete reziduojantis kolektyvas entuziastingai imasi edukacinės veiklos: rengia kūrybines dirbtuves ir koncertų seriją jauniesiems kompozitoriams bei vasaros akademiją perkusininkams. Į Klaipėdą atvykę ansamblio nariai Ericas Cha-Beachas, Joshas Quillenas, Adamas Sliwinskis ir Jasonas Treutingas taip pat pirmiausia apsilankė S.Šimkaus konservatorijoje, kurioje vakar surengė meistriškumo klasę. Perkusininkai turi didelę bendravimo su jaunimu patirtį, kuria noriai dalijasi su jaunaisiais grojimo mušamaisiais instrumentais entuziastais.

Ansamblio repertuare – nuo XX a. klasikų iki pačios naujausios muzikos, kurią atlikėjų užsakymu rašo garsiausi pasaulio kompozitoriai. „Sō Percussion“ koncertavo garsiojoje Niujorko „Carnegie Hall“, gastroliavo Vašingtone, San Fransiske, Los Andžele ir kitose JAV scenose, Jungtinėje Karalystėje ir kitur. 2017 m. jie pirmąkart pasirodė Lietuvoje ir sužavėjo „Gaidos“ festivalio publiką.

Spalvinga ir įvairi

Spalio 4-osios koncerte „Sō Percussion“ atliks du Amerikos muzikos legendos Steve’o Reicho kūrinius „Mallet Quartet“ / „Plaktukų kvartetas“ dviems marimboms ir dviems vibrafonams bei „Music for Pieces of Wood“ / „Muzika medžio gabalėliams“. Abi kompozicijos įtraukia nuo pat pirmųjų taktų tiek savo nuolatiniu ritmu, tiek dinamiška judėjimo kaita.

Efektingas jaunesnės kartos kompozitoriaus Bryce’o Dessnerio opusas „Music for Wood and Strings“ / „Muzika mediniams ir styginiams instrumentams“ ir ansamblio nario J.Treutingo kūrinio „Amid the Noise“ / „Tarp triukšmo“ fragmentai užbaigs pirmąją koncerto dalį. B.Dessnerio kompozicija sujungs tiek meditatyvius ir statiškus sąstingius, tiek beveik techno stiliaus intensyvumą pasiekiančius ritmo proveržius. Ji įtikinamai parodys, kokia spalvinga ir įvairi gali būti perkusija.

Taip pat bus proga išgirsti prieš porą metų Klaipėdoje viešėjusio žymaus kūrėjo Davido Lango „Sō Percussion“ ansambliui sukurtą kompoziciją „The So-called Laws of Nature“ / „Vadinamieji gamtos dėsniai“, įkvėptą autoriaus minčių kadaise studijuojant medicinos mokslus. Šis kūrinys dar labiau atskleis, kokia neaprėpiama yra perkusijos spalvų paletė ir kaip išraiškingai talentingų muzikantų rankose gali skambėti net paprasčiausi daiktai.

Apsilankiusieji šiame koncerte įsitikins, kad šiuolaikinė muzika gali būti ne tik įdomi, bet ir graži. Ji panardins į meditaciją ir pripildys aktyvios garsų energijos, o rokeriški muzikos proveržiai kartais leis patirti ne tik klausymosi malonumą, bet ir euforiją.