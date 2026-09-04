Klaipėdoje – muzikos ir istorijos savaitgalis

Festivalį pradės džiazas
Rugsėjo 4–6 dienomis Klaipėdoje vyks ne vienas nemokamas kultūrinis renginys.
Vienas ryškiausių savaitgalio renginių – trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis „Ant Danės krantų“.
Šiemet festivalyje tradicinių pučiamųjų ir karinių orkestrų skambesį papildys ryškus džiazo akcentas, o programoje pasirodys ir svečiai iš Latvijos.
Rugsėjo 4 d. 19 val. Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks festivalio pradžios koncertas. Jame pasirodys „Mirage Jazz Orchestra“, vadovaujamas Laurio Amantovo, kartu su solistu iš Latvijos Normundu Rutuliu.
Dar prieš koncertą, 15 val., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaryta fotografijos paroda „LEON. Fotografo žvilgsnis 1925–1939“. Joje pristatomas iš Tauragės kilusio fotografo Leono Balko kūrybinis palikimas.
1925–1939 m. Klaipėdoje fotografavęs L. Balkas savo darbuose užfiksavo įvairialypį uostamiesčio gyventojų kasdienybės paveikslą. Tarp jo klientų buvo ir miesto žydų organizacijos.
Muzika – miesto erdvėse
Šeštadienį orkestrų festivalio muzika skambės ne vien koncertų salėse.
12 val. prasidės „Vidudienio muzika Klaipėdoje“ – festivalio dalyvių pasirodymai vyks Naujajame turguje, aikštėje prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“, Herkaus Manto aikštėje prie Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos ir Mažvydo alėjoje.
16 val. „Herkus Kantas“ (Naujoji Uosto g. 3) laukia orkestrų muzikinės kovos „Tarp dviejų Danės krantų“. Čia susitiks „Jelgava‘s Big Band“, „Mirage Jazz Orchestra“, Šiaulių bigbendas ir „Vilnius JJAZZ Ensemble“. Kartu su orkestrais pasirodys solistai Evilena Protektore, N. Rutulis, Daumantas Kalniņš ir Kotryna Juodzevičiūtė.
Festivalio kulminacija – 19 val. toje pačioje vietoje vyksiantis baigiamasis koncertas. Jame skambės Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono, Karinių jūrų pajėgų, Karinių oro pajėgų bei Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės orkestrų muzika.
Koncerte pasirodys solistai Deividas Norvilas-Deivis ir Renata Norvilė. Festivalio meno vadovas – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas ir vyr. dirigentas Egidijus Miknius.
Muzikinių pasirodymų vietos gali pasikeisti dėl oro sąlygų.
Pažins Klaipėdos istoriją
Ne menkiau įdomus savaitgalis laukia ir istorijos mėgėjų. Rugsėjo 5–6 dienomis vyks edukacinės ekskursijos „Klaipėdos raudonų plytų istorijos“.
Projektas klaipėdiečius ir miesto svečius kviečia į uostamiesčio istoriją pažvelgti per raudonų plytų pastatus.
Numatyti aštuoni išskirtiniai maršrutai, apimantys universitetinius pastatus, istorinius sandėlius, muziejus, restoraną, viešbutį ir buvusias administracines erdves. Ekskursijose bus pasakojama ir apie architektūrą, ir apie žmones, kurie Klaipėdoje gyveno ir kūrė iki 1945 metų.
Projektas atskleidžia daugiakultūrę prieškarinę Klaipėdą, jos socialinį, kultūrinį ir kasdienį gyvenimą, kurį pakeitė Antrasis pasaulinis karas.
Rugsėjo 5 d. 11 ir 15 val. ekskursijos vyks Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ administracijos pastate (Nemuno g. 2B), kur lankytojų taip pat lauks ir išskirtinė edukacija „Istorija kafijos puodelyje“.
Rugsėjo 6 d. 11 ir 15 val. maršrutas drieksis per „Michaelson Boutique Hotel“ (Žvejų g. 18A), Dangės sandėlius (Žvejų g. 12) ir „Memelio miestą“ (Naujoji Uosto g. 3). Čia taip pat numatyta edukacija „Raudonų plytų nuotykiai“.
Kitos ekskursijos numatytos rugsėjo 12, 13, 19, 20, 26 ir 27 dienomis.
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