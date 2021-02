Klaipėdos dramos teatras intriguoja nauju žaidimu

Praėjusią savaitę startavo nemokamas, azarto ir įtampos kupinas Klaipėdos dramos teatro inicijuotas žaidimas „Zoom Zoom in My Room“. Ketvirtadieniais „Zoom“ platformoje trys aktoriai pasakoja po vieną istoriją, o žiūrovai balsuoja, ar ji – tiesa, ar melas. Žaidimo finalas numatytas per Tarptautinę teatro dieną.