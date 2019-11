Klaipėdos dramos teatre prasideda festivalis „Garso teatras“

Atviriems kitokiai patirčiai

Festivalio organizatoriaus Tado Stalygos žodžiais, garso menas nėra nauja meninės raiškos sritis – jos šaknys siekia dar XX a. pradžią, kai atsirado tokios tradiciniams meno principams prieštaraujančios meno srovės kaip dadaizmas ar futurizmas. „Nepaisant to, kad ši sritis pasaulyje nebe nauja, mūsų šalyje ji lig šiol įsitvirtinusi nepakankamai. Nors garso meno entuziastų bendruomenė Lietuvoje didelė ir su juo susijusių iniciatyvų bei renginių kiekvienais metais tik daugėja, plačiojoje visuomenėje ši meno disciplina dar nėra iki galo atrasta. Iš dalies taip yra todėl, kad žmonės, eidami į garso menininkų pasirodymus, dažnai vis dar tikisi to paties, ko ir iš koncertų, – aiškios pasirodymų struktūros, melodingų kūrinių, „tvarkingo“ vokalo. Tačiau garso menas byloja apie eksperimentą plačiąja šio žodžio prasme, čia įprastos muzikos atributų nebelieka. Jis veda į garso tyrinėjimą, garso su kitomis meninių raiškų, tokių kaip teatrališkumas ar vizualumas, jungimą, naują aplinkos pažinimo būdą per tai. Einant į garso meno pasirodymą, nereikia bijoti visų jo metu kylančių klausimų – performansai ir yra dėl to, kad žmones išjudintų, priverstų susimąstyti ar tiesiog paliktų be amo“, – apie garso meną pasakojo tarpdisciplininio meno kūrėjas.

Festivalio organizatorius pridūrė, kad šiemet vykstančiame renginyje kai kuriems performansams bus taikomos naujos vizualinės priemonės, pavyzdžiui, individualizuotai garso menininkams parinktas apšvietimas ar naudojama kinematografinė technika, t. y. tiesioginis priartintas vaizdas. „Nusprendėme šiemet drąsiau paeksperimentuoti su pasirodymų vizualika, pasinaudoti teatro siūlomomis galimybėmis, taip dalyvius dar labiau įtraukdami į garso meno patirtį“, – teigė T. Stalyga.

Per Tokiją Lietuvos link

Pasak festivalio organizatorių, „Garso teatru“ siekiama suteikti galimybę susipažinti su eksperimentine, improvizacine muzika bei garso menu iš arčiau, ypač tiems, kurie apie jį yra girdėję mažai ar išvis negirdėję. Dėl šios priežasties festivalis organizuojamas ne Vilniuje ar Kaune, kur tokio pobūdžio renginiai tapo įprasti, o Panevėžio ir Klaipėdos miestuose, kurių garso meno scena tuštesnė.

„Įdomiai ir kokybiškai pažinčiai su garso menu šiemet į festivalį pavyko sukviesti itin profesionalius ir savo kūryba įvairius garso menininkus iš viso pasaulio, – intrigavo garso

performansų menininkas Armantas Gečiauskas, scenoje šamaniškas garso apeigas atliekantis Arma Agharta vardu. – Tolimiausi mūsų svečiai – iš Tokijo. Tai japonų eksperimentinės muzikos duetas „Gaiamamoo“, kurį pasirodymams, garsinėms improvizacijoms ir vaizdo projekcijoms labiausiai įkvepia tradicinė japonų kultūra bei psichodelinis menas. Taip pat Klaipėdoje pasirodys menininkai ir iš Italijos, Škotijos bei Lietuvos.“

Tarpdiscipliniškumo atodangos

A. Gečiauskas atskleidė, kad teatro scena garso meno festivaliui pasirinkta ne atsitiktinai: „Dažnai garso meną lydi kitos meninės raiškos formos – performanso elementai, objektai, scenografijos atributai, ekranuose ar kitur rodomos vizualizacijos. Garso meno pasirodymai neretai lyginami su netradicinio formato spektakliais, nes jie turi temą, pagrindinį temą plėtojantį „aktorių“, juose „vaikšto“ garsinės įtampos, žiūrovai yra veikiami ir vizualiai. Dėl to pagalvojome, kad būtent teatro erdvė yra tai, kas gali padėti publikai atskleisti garso meną ir jį supantį tarpdiscipliniškumą.”

Visiems atviras ir nemokamas garso meną, performansą ir teatro erdves jungiantis festivalis „Garso teatras“ vyks lapkričio 8 ir 9 dienomis nuo 19 val. Klaipėdos dramos teatro Kamerinėje salėje (įėjimas iš Žvejų g.).

Šįvakar festivalio scenoje pasirodys atlikėjai Arma Agharta (Lietuva) – elektronika, objektai, kostiumai, performansas, balsas; Bell Lungs (Škotija) – elektroakustika, balsas; „Gaiamamoo“ (Japonija) – elektronika, bosinė gitara, balsas, vizualizacijos.

Rytoj pasirodymus surengs Simonas Nekrošius (Lietuva) – savadarbiai elektroakustiniai instrumentai, objektai, balsas; Gailė Griciūtė (Lietuva) – preparuotas pianinas, juostos; „Burst“ (Italija) – perkusija, spineriai, savadarbė elektronika; „Tiese“ (Lietuva) – laužyta elektronika.

Renginiai nemokami, registruotis nereikia.

Festivalį „Garso teatras“ rengia VšĮ „Garsai ir dienos“ ir asociacija „Menų zona“, remia Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė, partneriai – Klaipėdos dramos teatras, Kultūros platforma, Juozo Miltinio dramos teatras.