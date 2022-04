Klaipėdos etnokultūros centre – Velykų atodangos

Edukacinėse dirbtuvėse bus galima išmokti kūrybiškų ir praktiškų dalykų. Pavyzdžiui, suverti jaukius dirbinius iš šiaudų: šiaudinį sodelį Velykoms (balandžio 2 d. 10 val.) ir šiaudinį paukštelį (balandžio 9 d. 11 val.). Kad velykiniai pusryčiai būtų skanesni, etnologai siūlo namų, stalo erdvę papuošti savo pačių vertu magišku sodeliu su jame įkurdintu paukšteliu. Etnokultūros centre taip pat vyks ir natūralių smilkalų iš lietuviškų žolių rišimo užsiėmimas – „Apie smilkalus su „Pelkių žole“ (@PelkiuZole, balandžio 2 d. 11 val.). Tai gana praktiška edukacija, nes smilkalai gali būti panaudojami ne tik atmosferai sukurti, bet ir turėti gydomųjų, kitokių aromaterapinių savybių. O mėgstantieji prisiliesti prie molio keramikos dirbtuvėse turės galimybę nusilipdyti ir glazūruoti dekoratyvinį avinėlį (balandžio 6 d. ir 13 d. 17.30 val.). Visos edukacijos mokamos, būtina išankstinė registracija – tel. 8 699 06 591.

Šiemet bus gausu velykaičių marginimo vašku užsiėmimų: balandžio 8 d. 16 val., 9 d. 10 ir 12 val., balandžio 11, 12, 13 d. 17.30 val. Į edukaciją reikėtų atsinešti 2–3 virtus kiaušinius. Užsiėmimai mokami, privaloma išankstinė registracija – (8 46) 310 022.

Balandį I–V 9–13 val. Etnokultūros centre laukiamos ikimokyklinės vaikų ir 1–5 klasių moksleivių grupės užsiėmimuose „Zuikio velykaičiai“. Juose edukatorė Ingrida Žmijauskienė vaikus supažindins su Šv. Velykų papročiais ir tradicijų elementais, jie sužinos apie margučių simboliką, jų tradicinius marginimo būdus. Be to, užsiėmimuose bus žaidimų ir ratelių, o kaip gi be jų. Užsiėmimo trukmė – 45 min. Minimalus dalyvių kiekis vienoje edukacijoje – ne mažiau nei 15 vaikų (moksleivių). Laikas derinamas registruojantis tel. (8 46) 310 022.

Velykų atodangose bus galima rasti ir velykaičių parodą „Džiugus margumas“, kuri veiks nuo balandžio 8 d. iki gegužės 8 d. Jungtinėje ekspozicijoje bus net trijų kartų liaudiškąją marginimo tradiciją puoselėjančių kūrėjų – Angelės Rauktienės, Astos Grušelionienės, Petro Armono – darbų. Velykinė paroda „Džiugus margumas“ veiks Klaipėdos meno kiemo dirbtuvių vitrinoje (Daržų g. 10).

Galop balandžio 24 d. 14 val. Etnokultūros centras surengs Atvelykio šventę, kitaip vadinamas vaikų Velykėles, kurios vyks Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ir Meno kiemuose (Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4).