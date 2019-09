Klaipėdos knygų mugė: labirintas be išeities

Palėpėje ir rūsiuose

Bibliotekos Gerlacho palėpėje įsikurs FLUXUS paroda, atvežta iš Vilniaus Jono Meko vizualiųjų menų centro. Kita FLUXUS dėlionė – požeminė ekspozicija, kurioje pristatomi Džordžo Keicono, Acefalo Miazmos, Beno Šarkos, Remigijaus Treigio, Vlado Balsio, Pauliaus Sadausko, Valdo Manomaičio ir Edmundo Lukmino kūriniai.

Tamsiuose rūsiuose dieną bus galima aplankyti niekam nežinomas bibliotekos erdves, prietemoje apžiūrėti paslėptus meno kūrinius, paglostyti baltą rūką dėžėje ir patirti įvairius FLUXUS posūkius.

Tik tris kartus

Menininkų kūriniai iš JAV, Šveicarijos ir Lietuvos bus prieinami ekspozicijos lankytojams renginių metu tik tris kartus. Knygų mugės rengėjai kviečia ateiti, nepraleisti unikalios progos paklaidžioti FLUXUS labirinte be išeities.

FLUXUS labirinto kelionę rekomenduojama pradėti nuo Gerlacho palėpės. Ten bus pristatyta FLUXUS kolekcija iš Jono Meko vizualiųjų menų centro.

Remigijaus Treigio nuotr.

Bibliotekos vidiniame kiemelyje, požeminio rūsio prietemoje lankytojams bus atrakinta Beno Šarkos personalinė paroda – „Drozofilai, Didžėjai ir Džedajai II“. Kaip rašė F. Kafka, melas yra pasaulio tvarkos principas. Šviesos išorėje nėra. Šviesa žmogaus viduje. „Niekas niekur neartėja“, – dabar byloja Gliukų teatro šamanas B. Šarka.

Čiulbantis mobilumas

Sekantis sustojimas FLUXUS labirinte – prie bibliotekos lauko durų. Aukštai medyje įkeltas čiulbantis inkilas. „Čiulbantis mobilumas“, pasak instaliacijos autoriaus V. Balsio, „šiandien yra daugiau nei technologinis žaislas, tai gyvenimo būdo koncepcija. Daugumos žmonių „garsinė nūdiena“ tapo neatsiejama nuo išmaniųjų įrenginių skleidžiamų garsų. Tai nauja kalbos ir elgesio forma. Laikotarpis, per kurį įvyko metamorfozė ir žmonės tapo „čiulbančiais paukščiais“, daugumai liko nepastebėtas. Nuolat tobulindami išmaniuosius įrenginius, žmonės keičia ir savo gyvenimo būdą, o aplinką vis labiau užpildo elektroninių programų garsais. Netikėtas skambutis viešojoje erdvėje ar išmaniojo įrenginio garsinis pranešimas mus priverčia suklusti ir suprasti, iš kur tai, kas tai. Nesuklyskite kišenių labirintuose ieškodami išmaniojo įrenginio“.

Pažvelgti kitaip

Kitas FLUXUS kelionės posūkis planuojamas prie bibliotekos rūbinės. Ten lankytojams bus atrakintos dar vienos niekam nežinomos durys. Ten retai kas užsuka. Todėl tik renginio metu ir tik tris dienas vienai valandai lankytojai pateks į tamsų bibliotekos požemį. FLUXUS labirinte bus galima žvilgtelėti pro siaurą langelį, kad pamatytum V. Manomaičio užfiksuotus medžių piešinius, sustoti prie dešimties R. Treigio videoprojekcijų „Drozofilos, Didžėjai ir Džedajai II“, pasinerti į P.Sadausko audiokūrinių skleidžiamas bangas, išvysti niekur nerodytą E. Lukmino videokūrinį „Raudonas kilimas“, prisiliesti prie B. Šarkos kiškučių šešėlių ir įkvėpti V.Balsio rūko iš juodosios dėžės.

FLUXUS ekspozicijos pabaigoje – išskirtinė galimybė susipažinti su Dž. Keicono iš Niujorko kūriniu „The Hoof“. Jis suteikia galimybę kitaip pažvelgti į meną. „Gyvenimas per trumpas – menas per amžinas, – teigė Dž. Keiconas. – Šiais sparčiai kintančiais laikais tik menas mums gali atverti naujas duris ir išlaisvinti nuo kartais per sunkios realybės, bylojančios apie negrįžtamo grožio tolstantį aidą.“

Pasiklydo požemyje

„Niekas nenueis tavo kelio už tave“, – mano FLUXUS labirinto kelionės idėjos sumanytojas ir ekspozicijos architektas, šveicarų menininkas A. Miazma. Anot jo, absoliučiai visos Klaipėdos parodų ekspozicinės erdvės nublanko prieš unikalią bibliotekos požemio erdvę. Ekspozicijos architektas pasakojo, kad specialus FLUXUS labirinto kelias sukurtas atsižvelgus į itin sudėtingą ir painų bibliotekos architektūrinį erdvių išplanavimą.

Menininkui teko išmušti bibliotekos langą ir tokiu radikaliu būdu išsilaisvinti iš požemio.

A. Miazma atviravo, kad įrengiant ekspoziciją jis pats pasiklydo vienoje bibliotekos požeminėje dalyje. Tada durų raktas užstrigo spynoje ir šveicaras buvo pakliuvęs į nelaisvę net kelioms valandoms. Menininkui teko išmušti bibliotekos langą ir tokiu radikaliu būdu išsilaisvinti iš požemio. Šį atsitikimą jis dabar prisimena su šypsena ir garantuoja, kad panašių nuotykių nebebus. FLUXUS labirinte imtasi saugumo priemonių, o ekspozicijos architektūra patobulinta. Bibliotekos lankytojų, laimingai išėjusių iš požeminio FLUXUS labirinto, Minotauras lauks namuose. Tiesiau – arčiau, aplink – greičiau.

Kūrėjų sąjungos projektą „Drozofilos, Didžėjai ir Džedajai II“ iš dalies remia Klaipėdos miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneris – Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka.