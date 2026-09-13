Klaipėdos koncertų salė sezoną pradeda mieste

Šiandien prie „Arkos“ paminklo klaipėdiečius džiugina kelių valandų programa, kurioje netrūksta nei muzikos, nei veiklų vaikams, nei pokalbių apie kultūrą.
Programoje pasirodo Klaipėdos koncertų salės meno grupės, o renginio kulminacija taps diskusija „Kam reikalingas profesionalus menas?“.
Programą pradėjo Klaipėdos choro „Aukuras“ koncertas.
12.50 val. prie „Arkos“ skambės Klaipėdos brass kvinteto muzika, o 13.10 val. pasirodys Klaipėdos kamerinis orkestras.
Tačiau muzika čia – ne vienintelis svarbus šios dienos akcentas.
13.30 val. prasidės diskusija „Kam reikalingas profesionalus menas?“. Joje bus kalbama apie profesionalaus meno vietą šiuolaikinėje visuomenėje, kultūros reikšmę miestui ir žmogui, taip pat valstybės bei verslo atsakomybę už kultūrą.
Diskusijoje dalyvaus politologė Rima Urbonaitė, kultūros mecenatė, įmonės „Stemma Group“ valdybos pirmininkė Inga Gusiatina ir LR kultūros viceministras Tomas Juočys. Pokalbį moderuos žurnalistė Živilė Kropaitė-Basiulė.
Renginys prie „Arkos“ paminklo šiandien vyks iki 15 val.
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