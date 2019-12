Klaipėdos koncertų salėje – šventės a cappella su Karalienės šešetu

Įsikūręs Vindzoro pilyje

„The Queen’s Six“ – šešių vyrų vokalinė grupė, dainuojanti a cappella (be pritarimo). Ansamblis susibūrė 2008-aisiais. Tais metais buvo minimos karalienės Elžbietos I 450-osios karūnavimo metinės. Jos garbei ansamblis buvo pavadintas „Karalienės šešetu“.

„The Queen’s Six“ įsikūręs Vindzoro pilyje, visi ansamblio nariai tarnauja Šv. Jurgio koplyčioje choristais vikarais (giesmininkais pasauliečiais). Nuo XIV a. vidurio gyvuojantis Vindzoro pilies Koplyčios choras aštuoniskart per savaitę gieda pamaldose, taip pat dalyvauja privačiose ir valstybinėse iškilmėse, dažnai karališkosios šeimos akivaizdoje. Ansambliui teko garbė pasirodyti per privačią ceremoniją Jos Didenybės Karalienės Elžbietos II ir Princo Filipo, Edinburgo hercogo garbei. Pernai jis dainavo per princo Hario ir Meghan Markle vestuves.

Tokios išskirtinės progos įpareigoja siekti aukščiausio vokalinio meistriškumo, tačiau ypatingą ansamblio susitelkimą ir skambesio vientisumą, publiką pakerintį bendravimo laisvumą lemia tai, kad jie visi gyvena ir kasdien gieda Karališkojoje koplyčioje.

Unikalus atlikimo menas

Vokalinis ansamblis susibūrė tam, kad skleistų savo unikalų atlikimo meną platesnei auditorijai.

Jo repertuare dera asketiškas viduramžių giedojimas, puošni renesanso polifonija, jausmingi madrigalai, ilgam įsimenančios liaudies dainos ir nuotaikingos džiazo bei popmuzikos kūrinių aranžuotės.

Kiekvienas individualiai ansamblio nariai dainuoja su žymiausiais vokaliniais kolektyvais tiek savo šalyje, tiek užsienyje.

Kaip ansamblis „The Queen’s Six“ koncertavo festivaliuose Jungtinėje Karalystėje ir Ispanijoje, taip pat surengė sėkmingas gastroles Vokietijoje ir Austrijoje.

Skambės šventinė muzika

Tikimasi, kad turtinga ir įvairialypė „The Queen’s Six“ koncerto programa sujaudins net ir skeptiškiausius klausytojus.

Koncerte skambės gražiausia šventinė vokalinė muzika – Leroy Andersono, Paulo McCartney, Beno E.Kingo, Stevie’o Wonderio, kitų autorių kūriniai ir įvairių tautų kalėdinės giesmės.

Programa sudaryta iš įvairios a cappella atlikimui pritaikytos muzikos, taip pat puikiai žinomų kūrinių. Tarp jų bus „Silent Night“, „Winter Wonderland“, „Have yourself a merry little Christmas“, „Let it snow“, „Last Christmas“, „Jingle Bells“ ir kiti.

Žmogaus balsas – ilgiausią istoriją menantis muzikos instrumentas. Juo atliekama muzika skamba ypatingai, skleidžiasi lyg iš pačios širdies. Tuo dar kartą bus galima įsitikinti „The Queen’s Six“ pasirodyme gruodžio 30-ąją. Koncerto pradžia – 18.30 val.