Klaipėdos lėlių teatras kviečia kartu ieškoti šviesos

Veriasi begalybės grožis

„Užsitęsęs neapibrėžtumas ir nežinomybė, ko gero, ne vieną išsekino, tad, pradėdami šį sezoną, kviečiame kartu ieškoti šviesos – ten, gilioj nakty, yra daug žvaigždžių“, – tikino teatro vadovė Aušra Juknevičienė, kartu primindama, kad Klaipėdos lėlių teatras, kaip ir kiti teatrai, laukia žiūrovų, turinčių galimybių pasus.

Sezoną pradėjusio interaktyvaus judesio ir objektų spektaklio „Be galo, be krašto“ (rež. Birutė Banevičiūtė) premjera, skirta mažiausiems teatro žiūrovams – kūdikiams, spalio 17-ąją vėl kvies mažylius pasinerti į begalybės tyrinėjimą – kas gali būti be galo, be krašto? Motinos meilė, gamtos grožis, žmonių gerumas, mūsų pasaulis. Kažkas, kas vis prasideda iš naujo ir iš naujo, kaip lietuvių pasakose be galo. Kaip nesibaigiantis pasaulio ir jo atspindžių tyrinėjimas, kiekvieną kartą patiriant atradimo džiaugsmą iš naujo. Spektaklyje begalybės grožis veriasi stebint savo, aktorių ir scenos objektų judėjimą.

Paskui nespėjančią sielą

Žiūrovų laukia ir kiti neseniai premjeras šventę spektakliai: pavasarį pirmą kartą žiūrovams pristatytas miniatiūrų spektaklis „Istorijos iš FLUXUS dėžutės“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė) spalio 9 ir 10 dienomis publiką panardins į magišką dėžutėse gyvenančių istorijų pasaulį. Tai tarsi pokštas – „Fluxus“ pokštas, kuris gali būti paprastas, juokingas, netikėtas, nesupančiotas rimtumo, žaidybinis, prieinamas visiems, bet įgalus ir leidžiantis kalbėti apie labai svarbius gyvenimo momentus. Lėlių teatro miniatiūrų spektaklis – kiekvieną akimirką kiekviename kampelyje besiskleidžiantis vyksmas, netikėtai pasibaigiantis ir tiesiog išnykstantis, palikdamas švelnų prisiminimą apie mus, gyvenimą ir mūsų niekur nespėjančią sielą.

Spalio 23 ir 24 dienomis žiūrovai turės galimybę pamatyti ir vasaros saulės nuglostytą lėlių ir objektų teatro instaliaciją „Tarp Žemės ir Dangaus“ (rež. Karolina Jurkštaitė). Judėjimo temą reflektuojančios instaliacijos atspirties tašku tapo sąsaja tarp planetų judėjimo ir visos tos tobulos kosminės sąmonės dalies – žmogaus: tiek žmogus, tiek planetos yra nuolatiniame judėjime, kaitoje. Instaliacija keliami klausimai, kaip žmogui išlaikyti pusiausvyrą tarp vidinio ir išorinio savęs, kaip nepasiduoti greitam gyvenimui, skubotumui, kaip išlikti savimi ir kokia yra viso „siūlomo“ pasaulio vertė, kokie mes, žmonės, galėtume būti, kokias savybes galėtume išsiugdyti, kad gyventume visavertį, taikų gyvenimą.

Teatras pakvies žiūrovus ir į jų pamėgtus repertuarinius spektaklius: spalio 2 ir 3 dienomis rodys „Didįjį sprogimą“ (rež. Zvi Saharas), spalio 16-ąją – „Raudonkepuraitę“ (rež. G.Radvilavičiūtė).

Edukacijos ir instaliacijos

Klaipėdos lėlių teatro edukaciniame centre, po savo stogu priglaudusiame visas Lėlių teatro edukacines veiklas, jau antrą kartą buriasi ir „Karakumų asilėlio mokyklėlės“ mokinukai. Mokyklėlei parengta unikali edukacinė programa, pritaikyta vaikams pagal jų raidos ypatumus nuo kūdikystės iki mokyklinio amžiaus. Į edukacinį centrą spalio 9 ir 10 dienomis vilios ir interaktyvi instaliacija visai šeimai „Kaltūnas“.

Šį sezoną Klaipėdos lėlių teatras siekia aktyviai bendradarbiauti su kultūrinėmis įstaigomis: įvairių Lietuvos bibliotekų erdvėse bus pristatomos edukacinės programos; lapkritį Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ bus rodoma judesio ir objektų teatro instaliacija „Tarp Žemės ir Dangaus“, o jau šį šeštadienį Nidos bendruomenės namuose vyks Klaipėdos lėlių teatro režisierės Aušros Bakanaitės tarpdisciplininio projekto – instaliacijos „Vakar dabar“ – pristatymas. Be to, Klaipėdos lėlių teatras yra asociacijos „Asitežas“ organizuojamo tarptautinio teatro vaikams ir jaunimui festivalio „Jėga / Cool“, vyksiančio Klaipėdoje ir Klaipėdos regione spalio 4–8 d., partneris.