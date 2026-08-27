 Klaipėdos miške vyks patirtinis žygis

Klaipėdos miške vyks patirtinis žygis

2026-08-27 13:03 klaipeda.diena.lt inf.

Rugsėjo 2-ąją klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami į biologinės įvairovės pažintinių renginių ciklo susitikimą – renginį „Pėdsakai ir turtai gamtoje“. Tai bus patirtinis gamtos žygis, kuris vyks Klaipėdos miške ir bus skirtas visiems gamtos mylėtojams – nuo šeimų su vaikais iki patyrusių aplinkos tyrinėtojų.

Veiklos: žygio metu dalyviai mokysis orientuotis miške, ieškos paslėptų taškų, tyrinės gyvūnų pėdsakus, mokysis atpažinti paukščius.
Veiklos: žygio metu dalyviai mokysis orientuotis miške, ieškos paslėptų taškų, tyrinės gyvūnų pėdsakus, mokysis atpažinti paukščius. / Organizatorių nuotr.

Žygio metu dalyviai mokysis orientuotis miške, ieškos paslėptų taškų, tyrinės gyvūnų pėdsakus, mokysis atpažinti paukščius, medžių rūšis, gamtoje randamas gėrybes, gyvūnų kaulus bei ragus.

Renginio edukatoriai – gamtos gidė Goda Mačiūnė, ornitologė Ingrida Lagunavičienė ir biologas Domas Mačiūnas.

Renginys prasidės 17.30 val. Susitikimo vieta – prie Klaipėdos vasaros estrados.

Renginys finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis.

Renginį organizuoja viešoji įstaiga „Paslaugos gamtai“.

Šiame straipsnyje:
renginys Pėdsakai ir turtai gamtoje
patirtinis gamtos žygis

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