Klaipėdos muzikinio teatro rudens sezone – įspūdingos premjeros

Pirmoji rudens premjera – Camille'o Saint-Saënso „Žvėrių karnavalas“ – žiūrovų lauks rugsėjo 16 ir 17 dienomis.
Šeimoms skirtas spektaklis kvies į muzikinį pasaulį, kuriame klasikinė muzika susitiks su vaizduote ir sceniniais sprendimais.
Rugsėjo 23 ir 24 dienomis teatro scenoje pirmą kartą Klaipėdoje bus pristatyta įsivaizduojama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opera „Jūratė“.
Tai vienas ryškiausių šio rudens teatro akcentų, leidžiantis iš naujo pažvelgti į lietuvių kompozitoriaus kūrybą ir legendą apie Jūratę bei Kastytį.
Spalio 9, 10 ir 13 dienomis žiūrovai bus pakviesti į Georgo Friedricho Händelio operos „Julijus Cezaris“ premjerą.
Spaudos konferencijoje daug dėmesio skirta ne tik būsimiems spektakliams, bet ir jų kūrimo procesui.
Teatro atstovai bei kūrėjai diskutavo apie muzikos įtaką spektaklio atsiradimui, režisūrinius sprendimus ir skirtingas klasikinių kūrinių interpretacijas.
Pristatydama artėjantį rudens sezoną, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė džiaugėsi naujomis premjeromis ir vis aktyvesniu teatro bendradarbiavimu su Lietuvos bei užsienio kūrėjais.
„Labai džiaugiuosi, kad Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras aktyviai bendradarbiauja tiek su Lietuvos, tiek su užsienio teatrų komandomis, kūrėjais ir grupėmis. Esame pripažįstami, mūsų vardas jau yra Europos kultūros žemėlapyje ir vis daugiau žmonių mus atpažįsta“, – teigė G. Giedraitytė.
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