„Klaipėdos Skrynai“ – penktąjį kartą Klaipėdos širdyje, rugpjūčio 13–15 dienomis

Klaipėdiečius bei Klaipėdos svečius džiugins didžiuliame ekrane rodomi lietuvių kūrybos filmai, besisukančios skirtingų laikotarpių reklamos bei muzikiniai klipai, kurie kartais peržiūrimi net po kelis milijonus kartų. Žiūrovai turės galimybę pažvelgti į audiovizualinį turinį kitomis akimis. Išgirsti tai, kas daugeliui nepasiekiama, o svarbiausia – be jokių industrijos paslapčių.
Festivalis džiugina ir svečių gausa. Ant scenos pasirodys įvairūs Lietuvos prodiuseriai, režisieriai, operatoriai, tokie kaip Romas Zabarauskas, Veronika Tamulionytė, Ingaja, Tomas Jašinskas, Kristina Petrauskė ir kiti industrijos atstovai, kurie savo patirtimi atvirai pasidalins su visais festivalio lankytojais. Kylantys iššūkiai, pergalės ir pralaimėjimai, asmeninės patirtys bei tai, kas lieka užkulisiuose. Organizatoriai neabejoja, kad „Klaipėdos Skrynai“ daug daugiau nei nuolat besisukantys klipai ekrane. Tai festivalis, kuriame susipina niekur negirdėtos istorijos, įkvepiančios įžvalgos ir bendrystę stiprinantis bendruomeniškumo jausmas.
Klaipėdos Skrynų kūrėjas Sergej Bezuglov dalijasi: „Skrynai gimė iš noro parodyti, kiek daug vertės slypi mūsų vietinėje kūryboje. Šis festivalis – tai kvietimas pažvelgti giliau, atsisėsti ne tik prieš ekraną, bet ir šalia tų, kurie jį kuria.“
„Šiemet siekiame pasiūlyti dar įvairesnę ir kokybiškesnę programą, kuri suburs įvairaus skonio auditoriją – nuo kino entuziastų iki inovatyvių turinio kūrėjų. Tai yra mūsų indėlis į Klaipėdos kultūrinį gyvenimą ir bendruomenės stiprinimą“, – pasakojo DAR Marketino bendraįkūrėja Deimantė Mašurinaitė.
Organizatoriai kviečia visus, net ir tuos, kurie kino, reklamos ir muzikos pasauliu žavisi kiek mažiau. „Klaipėdos Skrynai“ pabandys parodyti kaip pažvelgti giliau. Pateikti turinį kitu kampu. Parodyti dalelę to, ko nemato kiti. Rugpjūčio 13 – 15 dienomis, Danės skvere, šalia „Ateik Ateik Upė“ kavinės, nuo 21 valandos, laukiami tie, kuriems įdomu, kas slepiasi šiapus ir anapus ekranų.
Renginys nemokamas. Visi festivalio svečiai ir platesnė informacija pasiekiama festivalio socialiniuose tinkluose „Facebook“ (Klaipėdos Skrynai), „Instagram“ (@klaipedos_skrynai) ir interneto svetainėje: https://skrynai.subkinas.com/.
