Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sezonas – jubiliejinis

Pirmoji rudens premjera – Camille’io Saint-Saenso „Žvėrių karnavalas“ – žiūrovų lauks rugsėjo 16 ir 17 dienomis.
Šeimoms skirtą spektaklį režisavusi Evelina Šimelionė pasakojo, kad kūrinyje siekiama išlaikyti žaismingą muzikos nuotaiką.
„Stengsimės sukurti ir spalvotą vaizdinį su visais karnavalo dalyviais, o du pasakotojai padės papasakoti šmaikščią istoriją. C. Saint-Saensui šis kūrinys buvo savotiškas pokštas, todėl norime pratęsti jo mintį – išlaikyti šiltą ir žaismingą nuotaiką“, – pasakojo E. Šimelionė.
Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdoje pirmą kartą bus pristatyta įsivaizduojama M. K. Čiurlionio opera „Jūratė“, kurią režisavo Gintarė Radvilavičiūtė.
Režisierė teigė, kad šiame projekte svarbiausia stebėti, kaip M. K. Čiurlionio kūryba įkvepia menininkus.
„Mes nežinome, kokia būtų buvusi ši opera, kaip ji būtų atrodžiusi ir nuskambėjusi, todėl man šiame procese didžiausias įkvėpimas – stebėti kūrėjus ir tai, kaip M. K. Čiurlionio mintys bei kūryba juos įkvepia kurti“, – pasakojo G. Radvilavičiūtė.
Spalio 9, 10 ir 13 dienomis žiūrovų laukia Georgo Friedricho Händelio baroko opera „Julijus Cezaris“.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė pasakojo, kad galimybė teatre pastatyti barokinį kūrinį tapo savotiškai išsipildžiusia svajone, o jame skambės autentiškais barokiniais instrumentais atliekama muzika.
Tai liudija, kad teatras yra pripažintas, jo vardas yra žinomas Europos žemėlapyje.
„Turėsime visą grupę su tikrais istoriniais barokiniais instrumentais, kuri atvyksta iš įvairių Europos šalių. Tai bus tarptautinė sudėtis ir viena didžiausių mūsų koprodukcijų įvairiais formatais“, – teigė G. Giedraitytė.
Pasak jos, tarptautinis bendradarbiavimas teatrui atveria platesnes galimybes.
„Tai liudija, kad teatras yra pripažintas, jo vardas yra žinomas Europos žemėlapyje. Žmonėms labai įdomu čia atvažiuoti, jie nori čia dirbti. Mes tikrai džiaugiamės, kad nesame tik Lietuvos teatras. Esame Vakarų Europos teatras, kuris yra matomas ir reikšmingas ne tik muzikiniame, bet ir teatrų pasaulyje“, – pabrėžė G. Giedraitytė.
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