Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ir įkvepiantys M. K. Čiurlionio metai

Simfoninės M. K. Čiurlionio muzikos dvelksmas Vakarų Lietuvoje
Sausio 15-ąją M. K. Čiurlionio metus pradėjo KVMT simfoninis orkestras, diriguojamas vyriausiojo dirigento Tomo Ambrozaičio, su koncertu „Sudėsiu savo simfoniją iš miško ošimo“. Programoje nuskambėjo simfoninė poema „Miške“, lietuvių kompozitorių J. Domarko, A. A. Budriūno, L. Narvilaitės, A. Remesos ir R. Šileikos variacijos Čiurlionio preliudo op. 7 Nr. 4 tema, L. van Beethoveno VI simfonija „Pastoralinė“.
Birželio 7-ąją koncertas „Sudėsiu savo simfoniją iš miško ošimo“ pristatytas romantiškoje Palangos Birutės parko aplinkoje, kur KVMT simfoninis orkestras sugrojo du monumentalius M. K. Čiurlionio šedevrus – simfonines poemas „Jūra“ ir „Miške“. O lapkričio 13-ąją orkestro koncerte Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje nuskambėjo J. Naujalio „Malda“, E. Elgaro „Mėnesiena“ ir Enigma variacijos, taip pat M. K. Čiurlionio kvartetas c-moll ir simfoninė poema „Miške“.
Choreografinė dedikacija genijui
Minint Tarptautinę šokio dieną, dedikaciją M. K. Čiurlioniui pristatė KVMT baleto trupė. Šiuolaikinės choreografijos vakaro „Hommage à Čiurlionis“ pirmojoje dalyje pristatyta Editos Stundytės baleto „PraRegėjimai“ pagal Arvydo Malcio sukurtą muziką premjera. O antroji dalis išsiskleidė šešiomis choreografinėmis miniatiūromis, kurias įkvėpė skirtingi M. K. Čiurlionio paveikslai. KVMT baleto trupės šokėjai kartu su kompozitoriais sukūrė gyvas kompozicijas: Aurora Ruvoletto su Kristijonu Lučinsku „Pasaka II“, Mantas Ūsas su Andriumi Stakele „Gyvybės kurjeris“, Romanas Semenenko su Yana Shliabanska „Minčių peizažai“, Elly Bruno su Dylanu Iuliano „Neregimųjų aidai“, Bernat Blay Bosch su Donatu Bielkausku „Paskutinis šviesos blyksnis“ ir Daria Verovka su Jonu Raudoniu „Vidujinis žvilgsnis“.
Šokio programa kartota gegužės 31 ir spalio 4 d., o dvi miniatiūros: „Pasaka II“ ir „Vidujinis žvilgsnis“ birželio pabaigoje parodytos ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro programoje „Kūrybinis impulsas. Čiurlionio keliais“.
M. K. Čiurlionio garsovaizdžiai Tarptautiniame Klaipėdos festivalyje
Klaipėdos festivalio metu pristatyti net trys M. K. Čiurlioniui dedikuoti renginiai. Rugpjūčio 14 d. festivalio scenoje nuskambėjo programa „Kodas MKČ“. Diriguojant T. Ambrozaičiui, KVMT simfoninis orkestras atliko simfonines poemas „Miške“ ir „Jūra“ bei kantatą „De profundis“ (kartu su KVMT choru ir Klaipėdos koncertų salės choru „Aukuras“). Porą dienų prieš koncertą surengtas ir atviras pokalbis „Pasikalbėkime apie M. K. Čiurlionį“, kuriame muzikologai Danutė Petrauskaitė ir Darius Kučinskas dalijosi įžvalgomis apie kompozitoriaus muzikos palikimo sklaidą.
Įspūdinga festivalio kulminacija tapo rugpjūčio 16 d. Klaipėdos skulptūrų parke parodyta „Misterija REX“. Ši choreografinė vizija, sukurta KVMT baleto trupės šokėjų miniatiūrų pagrindu, atsiskleidė šviesų projekcijų ir gamtovaizdžio sintezėje, Skulptūrų parką paversdama magiška genijaus tapybos drobių refleksija.
Dainos M. K. Čiurlionio gimtadieniui
Minint M. K. Čiurlionio gimimo 150-metį ir Kultūros dieną, KVMT fojė skambėjo koncertas „Dainos smėlio laiptais“. KVMT choras, diriguojamas chormeisterio Kęstučio Jakeliūno, atliko M. K. Čiurlionio, G. F. Händelio, G. Verdi, C. Orffo, J. Naujalio, V. Augustino, V. Konstantinovo kūrinius.
Teatralizuota edukacinė kelionė „Karalių pasaka“
Metų pabaigą papildė teatralizuota KVMT styginių kvarteto ir aktoriaus Gyčio Šimelionio koncertinė programa „Karalių pasaka“ (rež. Tadas Montrimas). Lapkričio ir gruodžio mėnesiais ji apkeliavo Klaipėdą, Palangą, Mosėdį, Skuodą, Renavą ir Akmenę. Koncerte skambėjo M. K. Čiurlionio, Juozo Naujalio, Motiejaus Radvilos, Mykolo Kleopo Oginskio ir Roberto Schumanno kūriniai, o intarpuose skleidęsi aktoriaus pasakojimai priminė šių kompozitorių sąsajas su Lietuvos genijumi.
Visa metinė KVMT renginių programa pavadinimu „Hommage à Čiurlionis“ buvo įtraukta į LR Vyriausybės M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo programą. Dėkojame visiems, kurie dalyvavo šio ypatingo jubiliejaus renginiuose!
