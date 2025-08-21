Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pradeda naują sezoną

Šokėjos ant puantų ir Lietuvos baleto 100-etis
Rugsėjo 26 ir 27 d. apdovanojimais įvertinta ir neblėstančia kūrybine energija pulsuojanti KVMT baleto trupė pristatys dviejų dalių šokio vakarą „Formos“. Pirmoje vakaro dalyje išvysime trupės meno vadovo, slovėnų choreografo Gajaus Žmavco pasaulinę premjerą „Karčiai saldūs egzistencijos paragrafai“. Spektaklyje atsivers baleto artisto profesijos grožis ir begalinė šokio magija. Siekdamas atskleisti laiko tėkmės, būties laikinumo ir trapumo temas, naujausiam spektakliui choreografas pasirinko ne taip dažnai mūsų teatro pastatymuose matomą šokį ant puantų. Prie poetinės šokio erdvės prisidės ir scenoje vyrausianti rožinės spalvos ekspresija, ataidinti sakuros žiedų simbolika ir atskleidžianti akimirkos grožį, galią ir nepakartojamumą.
Antroje vakaro dalyje žiūrovai galės išvysti IV-ame Klaipėdos festivalyje pristatytą britų šiuolaikinio baleto kūrėjo Douglaso Lee šokio spektaklį „Callisto“ (Kalista) pagal australų garso menininko Nicolaso Sávva muziką. Šioje šokio kompozicijoje susijungia šiuolaikinė choreografija, elektroninė muzika ir minimalistinė šviesa.
Spalio 29 ir 30 d. KVMT švęs Lietuvos baleto 100-etį. Šiai sukakčiai dedikuotas pokalbių vakaras, fotografijų apie baletą paroda ir tarptautinis baleto gala koncertas, kuriame choreografines kompozicijas pristatys ne tik Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių šokėjai.
„Panama labai graži“: vaikams apie draugystę ir tvarumą
Lapkričio 22 ir 23 d. mažuosius žiūrovus kvies premjera – šokio spektaklis vaikams „Panama labai graži“, sukurtas pagal Janoscho (Horsto Eckerto) knygą. Choreografė Daria Verovka teigia, kad šokio ir muzikos kalba bus papasakota istorija, kurioje net mažiausi galės atpažinti amžinas vertybes: laimę, draugystę, gebėjimą rasti grožį ir džiaugsmą kiekvienoje akimirkoje. Libreto autorė Sondra Simana kvies žiūrovus naujai patirti visiems pažįstamų herojų – Meškiuko, Tigriuko ir Anties – kelionę. Ir tik atvykusieji sužinos, kokie netikėti atradimai jų laukia.
Naujoji KVMT premjera kalbės ir apie tvarumą – scenografė Sigita Šimkūnaitė kurdama spektaklio erdves subtiliai panaudos plastiko daiktus, iš jų sukurs upelį, žuvis, skraidančius objektus ir kitas svarbias detales. Tokiu būdu spektaklis kvies susimąstyti, ar atsakingai vartojame, ar galvojame apie ateities kartas. Šį pasakų pasaulį papildys kompozitorės Silvijos Miliūnaitės muzika, kuri, anot dirigento Giedriaus Vaznio, „tarsi pati pasakoja kūrinio istoriją“. Magijos spektakliui suteiks ir Sandros Straukaitės sukurti kostiumai bei Andriaus Stasiulio šviesos.
Choro koncertai, rečitaliai ir KVMT orkestro programos
Rugsėjo 20 d. diriguojant vienam geriausių Lietuvos chormeisterių Kęstučiui Jakeliūnui įvyks KVMT choro koncertas „Dainos smėlio laiptais“, kurio programoje skambės M. K. Čiurlionio, G. F. Hendelio, G. Verdi, C. Orffo, J. Naujalio, V. Augustino, V. Konstantinovo kūriniai. Įdomu, jog charizmatiškas choro vadovas – klaipėdietis, savo muzikinį kelią pradėjęs Eduardo Balsio menų gimnazijoje. Koncertas pristatomas teatro fojė, prie jau simboliu tapusių smėlio laiptų.
Ambicingų muzikinių projektų, kuriuose skamba tiek klasikos šedevrai, tiek šiuolaikiniai Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai, pastaraisiais metais imasi ir KVMT simfoninis orkestras, vadovaujamas vyriausiojo dirigento Tomo Ambrozaičio. Didelė KVMT orkestro repertuaro dalis yra skirta lietuvių kompozitorių premjeroms, stambioms formoms su chorais ir solistais bei teminiams koncertams. Spalio 3 d. koncertas „Atskleista paslaptis: šviesos simfonija“, skiriamas tradicinei Tarptautinei muzikos ir Pasaulinei mokytojų dienai. Programoje skambės Edward William Elgar „Enigma variacijos“ orkestrui bei Remigijaus Šileikos simfonija Nr. 2. Su šiuo kūriniu KVMT pradeda naują tradiciją – kasmet pagerbiant mūsų krašto kūrėjus Muzikos dienos proga atlikti Klaipėdos kompozitorių simfoninius kūrinius.
O lapkričio 14 d. pakviesime į rečitalį – KVMT solistės Wiktorijos Wizner (mecosopranas) koncertą „Jūros sonetai“. Lenkų solistė KVMT operos trupėje dirba nuo 2024 m. rudens, jau sukūrė reikšmingus vaidmenis: Ragana A. Dvořáko operoje „Undinė“, Bušė E. Balsio operoje „Kelionė į Tilžę“, Fruma Sorė miuzikle „Smuikininkas ant stogo“, Vienaakė senė B. Kutavičiaus operoje „Lokys“ ir kt. Klaipėdos festivalio R. Wagnerio „Lohengrine“ ji atliko Ortrūdos vaidmenį, pelniusį audringas ovacijas.
Publikos mylimiausieji
KVMT laukia ir mažųjų. Itin populiarus koncertas „Mažylis Mocartas“ skirtas kūdikiams ir vaikams iki 3 metų apgaubs Mocarto garsų magija. O didelio dėmesio sulaukęs Timo Minchino ir Denniso Kelly miuziklas šeimai „Matilda“ panardins į spalvingą istoriją apie skaityti mėgusią mergaitę.
Tarp publikos numylėtinių ir pirmą kartą Lietuvoje pastatyta Ph. Glasso opera „Kelionė“ ir jau 25-erių metų jubiliejų švenčiantis Jerry Bocko miuziklas „Smuikininkas ant stogo“. O tik gegužės mėnesį repertuare pasirodžiusios Johanno Strausso jaun. operetės „Tūkstantis ir viena naktis“ rudens spektaklių bilietai jau beveik ištirpo.
Smalsiausi žiūrovai turės progą apsilankyti teatro užkulisiuose – ekskursijų metu atskleidžiama ne tik naujojo pastato architektūra, bet ir pasakojama, kur gimsta spektakliai ir kaip kuriama teatro magija.
Sezonas baigsis gruodžio 28, 30 ir 31 d. teatralizuotu reviu „Sapnai apie Brodvėjų“, skambant romantiškoms miuziklų melodijoms.
