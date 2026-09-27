Kurorte – aibė veiklų senjorams

Rugsėjo 28-ąją, pirmadienį, veiklos prasidės nuo 8 val. Palangos sporto centre vyksiančia rytine joga, sveikatingumo mankšta.
Vėliau, 10 val., Palangos koncertų salėje vyks diskusija apie moters sveikatą nuo 65-erių, tą pačią valandą Palangos kurhauze Palangos meras Šarūnas Vaitkus skaitys paskaitą „Kodėl gyventi Palangoje renkasi ir jaunimas, ir senjorai?“.
Pirmadienį dalyvių taip pat laukia šachmatų turnyras, stalo žaidimai, pėsčiųjų žygis, edukacinės dirbtuvės, ekskursija, susitikimai, filmų peržiūros.
Šią dieną vainikuos senjorų šokių vakaras apartamentuose „Močiučių restoranas“ (S. Daukanto g. 21, Palanga).
Rugsėjo 29-ąją, antradienį, į susitikimus kvies metų vaistininkas Ignas Popa, prof. Alfredas Bumblauskas, farmacininkė dr. Eglė Pavydė, šefas Gian Luca Demarco, „Citadele“ banko atstovė Rasa Narė, režisierius Vytenis Pauliukaitis, bitininkas dr. Algirdas Amšiejus ir kiti.
Antrąją festivalio dieną taip pat bus galima pradėti joga ar mankšta, dieną – leistis į žygį, žaisti šachmatais, klausytis paskaitų, susitikti su įdomiais žmonėmis.
Norintys geriau pažinti Palangą, galės rinktis iš kelių ekskursijų.
Vakare laukia muzika, filmai, pokalbiai ir šokiai.
Rugsėjo 30-ąją, trečiadienį, susitikimuose su senjorais dalyvaus „Citadele“ banko atstovas Romas Čereška, banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, laidų vedėja Livija Gradauskienė, ilgaamžiškumo praktikų pradininkas Lietuvoje dr. Vaidas Dirsė, žurnalistas Edmundas Jakilaitis, verslininkė Angelė Andrikonienė ir kiti.
Paskutinę festivalio dieną laukia sporto treniruotė vandenyje, krepšinio veteranų varžybos ir ekskursija su žaidimu „Pažinkime plačią Tiškevičių giminę“.
Vakare Palangos baseine laukia aibė veiklų: garo ritualai, aromatinė terapija, treniruotė „aqua fitness“ ir užsiėmimas pavadinimu „Saldus sapnas“.
Praėjusiais metais Senjorų savaitėje įvyko per šimtas renginių, juose buvo užfiksuota daugiau nei 30 tūkst. apsilankymų.
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