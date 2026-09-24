Kviečia į Klaipėdą pažvelgti kitu kampu

Akcentas – trys objektai
Menininkas savo darbuose atsigręžia į Jakų žiedinę sankryžą ir pietinį aplinkkelį, Karališkąjį centrinį paštą bei Baltąjį švyturį.
A. Kriščiūno sumanymo centre – savotiška kelionė į ateitį. Menininkas įsivaizduoja Klaipėdą po 100 metų – modernią, futuristinę, pasikeitusią, tačiau joje vis dar išlieka tie patys šiandien gerai žinomi miesto objektai ir su jais susiję klausimai.
„Šiuose paveiksluose atsispindi trijų Klaipėdos objektų tema. Tai – viadukas, turintis niekur nevedančią atšaką, Baltasis švyturys, kuris kadaise stovėjo ant molo, ir būtų nuostabu, jei vėl ten atsirastų, bei senasis Klaipėdos paštas, kuris galėtų būti miesto puošmena, tačiau dabartinė jo būklė – liūdna. Mano mintis buvo paprasta: įsivaizduokime, kad nukeliaujame į ateitį – tarkime, po šimto metų. Klaipėda pasikeitusi, aplinka moderni, futuristinė, su naujomis transporto priemonėmis, tačiau joje vis dar matome tuos pačius senuosius objektus. Tą patį nebaigtą viaduką, tą patį senąjį paštą, tą pačią svajonę apie švyturį. Ir visi šie klausimai po šimto metų vis dar neišspręsti“, – parodos idėją atskleidė menininkas.
Kodėl būtent Klaipėda?
Paveiksluose atsiranda ir humoras, ir ironija, tačiau už jų slypi rimta mintis – noras, kad šiandien diskusijų keliantys miesto objektai neliktų pamiršti.
Parodos sumanymas kilo Klaipėdos savivaldybei pakvietus menininką pažvelgti į šias miesto istorijas kūrybiškai.
A. Kriščiūnas neslepia, kad Klaipėda jam yra artimas miestas.
„Tai buvo tam tikras pilietinis noras, kad šie reikalai galiausiai virstų gerais, gražiais dalykais, kad jie nebūtų tiesiog pamiršti ir palikti likimo valiai. Trijų objektų vizijos atsispindi šešiuose paveiksluose. Kodėl būtent Klaipėda? Klaipėdos savivaldybė tiesiog paprašė pamąstyti, pafantazuoti ir sukurti šia tema. Be to, Klaipėda man yra labai artimas miestas – ko gero, vienas mylimiausių Lietuvoje. Jei Klaipėda taptų Lietuvos sostine, manau, viskas būtų tik geriau“, – atviravo jis.
Todėl šešiuose kūriniuose – ne tik ironija dėl metų metus besitęsiančių neišspręstų klausimų, bet ir tam tikras pilietinis noras matyti miestą gražesnį.
Jei Klaipėda taptų Lietuvos sostine, manau, viskas būtų tik geriau.
„Pamąstyti apie savo miestą“
Menininko teigimu, svarbiausia, kad šios temos nebūtų tiesiog pamirštos ar paliktos likimo valiai.
Kūriniuose jos tampa savotiškomis ateities vizijomis – tokiomis, kuriose norėtųsi matyti jau sutvarkytus ir miestą puošiančius objektus.
Parodos autoriaus teigimu, klaipėdiečiams tai galėtų tapti ir proga trumpam sustoti bei pagalvoti apie savo miestą – kaip jis atrodo šiandien ir kokį norėtume jį matyti ateityje.
„Kiekvieną klaipėdietį paskatinčiau atvykti į šią parodą ir tiesiog pamąstyti apie savo miestą. Neabejoju, kad klaipėdiečiai myli savo kraštą, bet galbūt ši paroda pasitarnaus kaip postūmis imtis iniciatyvos. Norisi, kad Klaipėda taptų dar gražesnė, o tie trys problemiški objektai galiausiai būtų sutvarkyti ir taptų puikiais pavyzdžiais, kuriais visi norėtų džiaugtis“, – pažymėjo A. Kriščiūnas.
Paroda bus eksponuojama iki rugsėjo 30 dienos. Vėliau „Amžinieji projektai“ keliaus ir į kitas Lietuvos vietas.
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