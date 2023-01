Laisvės gynėjų dieną Klaipėdos žvejų rūmuose skambės teatralizuota oratorija

Suvienijo kūrybines pajėgas

Scenoje pasirodys kūrybines pajėgas oratorijos atlikimui suvieniję iškilūs šalies kolektyvai. Tai valstybinis ansamblis „Lietuva“ (meno vadovas Giedrius Svilainis), valstybinis choras „Vilnius“ (meno vadovas prof. Artūras Dambrauskas), Vilniaus universiteto kamerinis orkestras (vadovas Modestas Jankūnas). Solines partijas atliks Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu ir Auksiniu scenos kryžiumi apdovanotas teatro ir kino aktorius Vladas Bagdonas (pasakotojas), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas), folkloro, džiazo ir įvairių muzikos stilių dainininkė Rasa Serra, ansamblio „Lietuva“ solistas Osvaldas Petraška, jaunieji atlikėjai Gabrielė Butkaliuk ir Teodoras Lipčius.

Meninės idėjos, skirtos įprasminti Sausio 13-tosios įvykius, įgyvendinimui buvo suburta stipri kūrybinė komanda. Muzikos autorius – latvių kompozitorius Erikas Ešenvaldas, triskart laimėjęs Latvijos didžiąją muzikos premiją („Latvian Grand Music Award“), daug tarptautinių muzikos apdovanojimų. Jo kūrinius atlieka žymūs kolektyvai – Bostono, Birminghamo simfoniniai orkestrai, amerikiečių chorai ir kiti užsienio kolektyvai.

Kūrė taip, kaip jautė

„Tai mūsų istorija, mes visi ją patyrėme. Kūrėme taip, kaip jautėme, kaip matėme savo akimis. Esu laimingas, galėdamas bendradarbiauti su tokia puikia lietuvių komanda, kuria pasitikėjau. Tai suteikė prasmę mums visiems, todėl džiaugiuosi, kad ši ilgai laukta premjera įvyko“, – sakė kompozitorius E. Ešenvaldas.

Oratorijos libretą ir tekstus parašė poetas, TV laidų scenarijų autorius Arnas Ališauskas, sukūręs per 200 tekstų dainoms ir teatrui. Oratoriją režisavo Leokadija Dabužinskaitė, Pasaulio lietuvių dainų švenčių meno vadovė, daugiau nei 60-ies dramos spektaklių ir meninių projektų choreografijos autorė, Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanota Riterio kryžiumi „Už nuopelnus Lietuvai“. Ji taip pat sukūrė oratorijos choreografiją kartu su klaipėdiečiams gerai pažįstama buvusia ilgamete Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro soliste, Auksinio scenos kryžiaus laureate Aušra Krasauskaite, kuri šiuo metu yra ansamblio „Lietuva“ vyriausioji baletmeisterė. Scenografijos autorius – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, scenografas, kino režisierius ir dailininkas Gintaras Makarevičius. Vaizdo projekcijų dailininkas – išskirtinų audiovizualinių projektų („Sakmė apie dovanotą širdį“ Trakų pilyje ir kt.) autorius Vaclovas Nevčesauskas, kostiumų dailininkė – dizainerė, daugelio televizijos laidų įvaizdžio kūrėja Olga Filatova-Kontrimienė. Oratorijos dirigentas – ansamblio „Lietuva“ vyriausiasis dirigentas Egidijus Kaveckas.

Projekto globėjas – Kazickų šeimos fondas.

Kitaip nei įprasta

„Atmintis išlieka per ateitį, per mūsų vaikus. Istorinius įvykius siekiame papasakoti per vieną šeimą, vaiko žvilgsniu – mes jam tarsi perduodame tai, ką patyrėme, ko liudininkais tapome. Vaikai juk irgi toje aikštėje buvo kartu su tėvais, stebėjo įvykius pro langus ar gatvėse. Atskiri kūriniai veikia itin emociškai giliai. Oratorija skambės kitaip nei įprasta. Čia daug teatro ir jo apraiškų, o pati programa – tarsi spektaklis. Ta forma ir pasaulyje kinta: joje nematysime tik stovinčio ir dainuojančio choro, to, kas būdinga koncertiniam oratorijos atlikimui. Turinio atžvilgiu numeriai susijungia į vieną pasakojimą, o kiekviena oratorijos dalis turi savo paskirtį. Tai istorinė, giliai paveiki programa su kovos išgyvenimais, tačiau šviesia ir viltinga muzika“, – pasakojo režisierė L. Dabužinskaitė.

Naujojoje oratorijoje „13“ tekstu, muzika ir modernia choreografija kuriama refleksija, kuri vieniems reiškia grįžimą mintimis į Sausio 13-tosios naktį, kitiems – gilesnį suvokimą, kuo iš tiesų gyveno tuo metu Vilnius, Lietuva, jos žmonės. Oratorijos numerius sieja bendros emocinės temos, o šeimos išgyvenimus sustiprina pasakotojo balsas, lietuvių liaudies dainų motyvai, šūksniai, maldos ir giesmės.

Klaipėdiečiai ir miesto svečiai realiai taps oratorijos antrosios premjeros dalyviais. Pirmoji įvyko 2022 m sausio 14 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre ir dėl tuometės pandemijos daugiau atlikta nebuvo.

„Buvo jautru prisiminti tuos įvykius, viskas stipru ir išbaigta nuo pradžios iki pabaigos. Tokiais renginiais turėtume jausti pasididžiavimą ir kartais taip trūkstamą vienybės jausmą. Labai prasmingas ir jaudinantis kūrinys, mes matėme, kaip verkė aplink sėdintys žmonės", – išgyvenimais po pirmosios premjeros dalijosi žiūrovai.