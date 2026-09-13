 Leiskis nustebinamas: Klaipėdos koncertų salė sezoną pradeda po atviru dangumi

Leiskis nustebinamas: Klaipėdos koncertų salė sezoną pradeda po atviru dangumi

2026-09-13 09:00
Pranešimas spaudai

Šiandien, rugsėjo 13-ąją, 12 val. Klaipėdos koncertų salė atveria naują koncertinį sezoną. Šįkart sezonas prasidės ne salėje, o po atviru dangumi – prie „Arkos“ paminklo ant Danės upės kranto. Tai pirmas kartas, kai sezonas atveriamas visam miestui: su muzika, susitikimais, veiklomis vaikams ir… pokalbiu, kuris įtraukia.

„Čia bus ne tik ką paklausyti, bet ir kur pabūti – stabtelėti su šeima, leisti vaikams įsitraukti į edukacinę programą kartu su muzikuojančiu Karlsonu, o patiems – pasilikti koncerte ar net įsitraukti į diskusiją“, – sako KKS vadovas Tadas Grabys.

Sezono pristatymo programoje koncertuos vienas ryškiausių uostamiesčio chorų „Aukuras“, ne tik klasikiniais kūriniais miesto erdvę užlies Klaipėdos kamerinio orkestro melodijos, rudens spalvas pagyvins Klaipėdos brass kvintetas. Prie jų prisijungs ir Karlsonas, pakviesiantis į nuotaikingą edukacinį koncertą visai šeimai. Tarp muzikinių garsų ir melodijų – ir dar neatrastas Klaipėdos koncertų salei formatas – gyva diskusija „Kam reikalingas profesionalus menas?“.

„Joje – ne teorija, o klausimai, kurie paliečia kiekvieną: ar kultūra vis dar mus jungia, kas už ją atsakingas ir kodėl kartais lengviau pasirenkame pramogas kitur. Diskutuos politologė Rima Urbonaitė, kultūros mecenatė Inga Gusiatina ir kultūros viceministras Tomas Juočys, o pokalbį moderuos žurnalistė Živilė Kropaitė-Basiulė“, – sako Jurgita Skiotytė-Norvaišienė, repertuaro meno vadovė.

Organizatorių nuotr.

Šis sekmadienis – tik pradžia. Visą sezoną Klaipėdos koncertų salė kvies stebinti ir ieškoti naujų patirčių, kurios, anot čia muzikuojančių ir kuriančių asmenybių, lydės iki pat sezono pabaigos 2027-aisiais. „Norisi, kad koncertų salė būtų ne tik vieta, į kurią ateinama, bet ir pati ateitų į miestą. Todėl kviečiame ne tik klausytis muzikos, bet ir pabūti kartu. Šis sezonas bus kupinas stiprių akcentų – laukia violončelės festivalis, visai netrukus – „Permainų muzika“, o dalis renginių jau randa vietą ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kultūrinėje programoje“, – sako T. Grabys.

Tai diena, kai galima ateiti be įsipareigojimų – trumpam ar ilgesniam laikui, su vaikais ar draugais, ir tiesiog pajusti, kad kultūra gali būti lengva, gyva ir savita.

Negalintys šiandien dalyvauti gyvai, renginį gali stebėti nuotoliniu būdu – tiesioginės transliacijos nuorodą rasite Klaipėdos koncertų salės facebook paskyroje. O norintys pajusti renginio nuotaiką kitaip kviečiami įsijungti ir uostamiesčio radijo stotį „Laluna“ – jų studija šį sekmadienį įsikurs renginio erdvėje prie „Arkos“ paminklo.

Programa:

12 val. Renginio pradžia 

12.10 val. Klaipėdos choro „Aukuras“ koncertas 

12.30 val. Edukacinis koncertas vaikams „Karlsono mokyklėlė“ 

12.50 val. Klaipėdos brass kvinteto koncertas 

13.10 val. Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas 

13.30 val. Diskusija „Kam šiandien reikalinga profesionali kultūra?“ 

15 val. Renginio pabaiga

Organizatorių nuotr.
Šiame straipsnyje:
Klaipėdos koncertų salė
koncertinio sezono atidarymas
Klaipėda
renginiai Klaipėdoje
koncertas po atviru dangumi
Arkos paminklas
Danės upė
nemokamas renginys
kultūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
praeivis
stebina saujelė veikėjų vaizdelyje.
0
0
praeivis
stebina saujelė veikėjų vaizdelyje.
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų