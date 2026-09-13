Leiskis nustebinamas: Klaipėdos koncertų salė sezoną pradeda po atviru dangumi

„Čia bus ne tik ką paklausyti, bet ir kur pabūti – stabtelėti su šeima, leisti vaikams įsitraukti į edukacinę programą kartu su muzikuojančiu Karlsonu, o patiems – pasilikti koncerte ar net įsitraukti į diskusiją“, – sako KKS vadovas Tadas Grabys.
Sezono pristatymo programoje koncertuos vienas ryškiausių uostamiesčio chorų „Aukuras“, ne tik klasikiniais kūriniais miesto erdvę užlies Klaipėdos kamerinio orkestro melodijos, rudens spalvas pagyvins Klaipėdos brass kvintetas. Prie jų prisijungs ir Karlsonas, pakviesiantis į nuotaikingą edukacinį koncertą visai šeimai. Tarp muzikinių garsų ir melodijų – ir dar neatrastas Klaipėdos koncertų salei formatas – gyva diskusija „Kam reikalingas profesionalus menas?“.
„Joje – ne teorija, o klausimai, kurie paliečia kiekvieną: ar kultūra vis dar mus jungia, kas už ją atsakingas ir kodėl kartais lengviau pasirenkame pramogas kitur. Diskutuos politologė Rima Urbonaitė, kultūros mecenatė Inga Gusiatina ir kultūros viceministras Tomas Juočys, o pokalbį moderuos žurnalistė Živilė Kropaitė-Basiulė“, – sako Jurgita Skiotytė-Norvaišienė, repertuaro meno vadovė.
Šis sekmadienis – tik pradžia. Visą sezoną Klaipėdos koncertų salė kvies stebinti ir ieškoti naujų patirčių, kurios, anot čia muzikuojančių ir kuriančių asmenybių, lydės iki pat sezono pabaigos 2027-aisiais. „Norisi, kad koncertų salė būtų ne tik vieta, į kurią ateinama, bet ir pati ateitų į miestą. Todėl kviečiame ne tik klausytis muzikos, bet ir pabūti kartu. Šis sezonas bus kupinas stiprių akcentų – laukia violončelės festivalis, visai netrukus – „Permainų muzika“, o dalis renginių jau randa vietą ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kultūrinėje programoje“, – sako T. Grabys.
Tai diena, kai galima ateiti be įsipareigojimų – trumpam ar ilgesniam laikui, su vaikais ar draugais, ir tiesiog pajusti, kad kultūra gali būti lengva, gyva ir savita.
Negalintys šiandien dalyvauti gyvai, renginį gali stebėti nuotoliniu būdu – tiesioginės transliacijos nuorodą rasite Klaipėdos koncertų salės facebook paskyroje. O norintys pajusti renginio nuotaiką kitaip kviečiami įsijungti ir uostamiesčio radijo stotį „Laluna“ – jų studija šį sekmadienį įsikurs renginio erdvėje prie „Arkos“ paminklo.
Programa:
12 val. Renginio pradžia
12.10 val. Klaipėdos choro „Aukuras“ koncertas
12.30 val. Edukacinis koncertas vaikams „Karlsono mokyklėlė“
12.50 val. Klaipėdos brass kvinteto koncertas
13.10 val. Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas
13.30 val. Diskusija „Kam šiandien reikalinga profesionali kultūra?“
15 val. Renginio pabaiga
(be temos)
(be temos)