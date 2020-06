Lietuvoje plinta skaitymo virusas: žmonėms pateikiamos smagios užduotys

Knygos jungia

Ką labiausiai mėgsta lietuviai veikti vasarą? Jeigu šį klausimą užduotumėte bibliotekininkui, išgirstumėte atsakymą: „Skaityti.“ „Skaitymo iššūkį“ koordinuojančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių viešosios bibliotekos bei Lietuvos aklųjų biblioteka kiekvienais metais maloniai nustemba, kiek daug žmonių suburia ši vasaros skaitymo akcija. Štai 2019 m. rezultatai pranoko visus lūkesčius – iššūkį priėmė net 16 390 dalyvių (beveik du kartus daugiau nei 2018 m.), o jį įveikė tris kartus daugiau skaitytojų nei praėjusiais metais – 10 339. Iš viso pernai per vasarą buvo perskaityta net 74 100 knygų!

Šių metų „Skaitymo iššūkio“ šūkis – „Skaitymas mus jungia!“, o dalyvių laukia penkios smagios užduotys: perskaityti knygą, kurios autorius yra iš Šiaurės šalių; knygą, kurios pavadinime yra skaičius; knygą apie gamtą; knygą apie draugystę ir eiliuotą knygą.

Šių metų projekto vadovė Greta Kėvelaitienė tvirtino, kad skaitymui nėra amžiaus ribų ir šis „Skaitymo iššūkis“ tai tik dar kartą įrodo: „Aktyviai jame dalyvauja visi – ir tėvai, ir vaikai, ir seneliai, ir net augintiniai, kuriems vasarą skaitomos knygos. Šiemet „Skaitymo iššūkis švenčia penkerių metų gimtadienį, tad savo skaitytojus pasitikome su penkiomis naujomis skaitymo užduotimis ir smagiais prizais. Viena iš pagrindinių naujovių – atnaujinta projekto svetainė www.vasarasuknyga.lt, kuri aiški, patraukli ir pritaikyta regos negalią turintiems žmonėms.“

Sėkmės paslapties neišduoda

Alytaus rajono viešoji biblioteka ir jos skaitytojai pernai mušė projekto dalyvių rekordus. Negi dzūkai yra labiausiai skaitantys žmonės Lietuvoje, klausiame Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorių Aivarą Vyšniauską, prašydami išduoti sėkmės paslaptį: „Paslaptis yra ta, kad... jokios paslapties nėra. Turbūt kiekviena biblioteka turi savų sprendimų ar būdų, kaip pasiekti norimą rezultatą ar sau iškeltą tikslą. Kaip sporte, taip ir šiose skaitymo varžytuvėse mūsų bibliotekos tikslas buvo laimėti, o sėkmės paslaptis – ilgas ir kruopštus darbas su skaitytojais. Per ilgus bibliotekos gyvavimo metus mes sugebėjome „prisijaukinti“ savo skaitytojus, tapome jų draugais, nuodėmklausiais ir psichologais. Žinoma, to niekada nebūtų įvykę be ilgamečių mūsų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su skaitytojais, puikiai juos pažįstančių, negailinčių laiko ir energijos tiek bendraujant su jais, tiek atsakant į jų užklausas. Juk paprastas kvietimas dalyvauti vasaros skaitymo skatinimo akcijoje tikrai nereikalauja jokių papildomų išlaidų ar specialių resursų: tam reikia tiek skaitytojų, tiek juos į akciją kviečiančių darbuotojų noro. Ir man džiugu, kad mūsų bibliotekoje tas abipusis noras buvo. Tad ir šiemet mes nežadame nieko nustebinti: kaip ir praėjusiais metais vėl būsime pirmi.“

Ir popierinės, ir elektroninės

„Skaitymo iššūkio“ dalyviai knygas gali rinktis iš savo namų knygų lentynų, skolintis bibliotekoje, skaityti elektronines knygas ar klausytis audioknygų. Svarbu, kad jos atitiktų organizatorių pateiktas užduotis ir reikia nepamiršti užsiregistruoti www.vasarasuknyga.lt svetainėje.

„Mūsų skaitytojai kasmet nekantriai laukia „Skaitymo iššūkio“ – tai galimybė būti „ant bangos“, dalyvauti, diskutuoti ir konkuruoti su kitais knygų mėgėjais, – teigė Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Inga Davidonienė. – Galima pagalvoti, kad jei sergi disleksija, prastai matai, dėl fizinės negalios nenulaikai rankose knygos – skaitymas, juolab skaitymo iššūkis – tikrai ne tau... Tačiau administruodami didžiausią Lietuvoje garsinių knygų platformą ELVIS ir nuolat didindami savo skaitytojų gretas, esame tikri: skaityti gali visi!“

Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ populiarumas kasmet auga – ar galima daryti prielaidą, kad žmonės skaito vis daugiau ir skaityti tampa tiesiog madinga? „Neimčiau neigti ar tvirtinti, kad skaitymas yra madingas laisvalaikio leidimo būdas. Nors kalbant apie madą, jau seniai yra pastebėta, kad nauja – tai seniai užmiršta sena. Knygos visais laikais turėjo ištikimų gerbėjų ir, kalbant šiuolaikiniais terminais, visuomet puikuodavosi intelektualios veiklos topų viršūnėse. Būtent dabar, šiuo mums visiems sunkiu metu, kai užsidarę koncertų, kino salių ar teatrų durys, knyga įgauna dar svaresnę reikšmę ir tampa jei ne pagrindine, tai tikrai ne antraeile laisvalaikio praleidimo palydove. Ir nors gyvenime mes dažnai esame linkę ieškoti kažko neatrasto, nepatirto ir naujo, visuomet lyg sūnūs paklydėliai grįžtame prie laiko patikrintų vertybių – prie knygų“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius A.Vyšniauskas.

Naudingi ir smagūs prizai

Visi, sėkmingai įveikusieji „Skaitymo iššūkį“ ir gavę patvirtinimą elektroniniu paštu, dalyvauja bendroje loterijoje, kurioje galima laimėti tris pagrindinius prizus: planšetę, sėdmaišį, momentinį fotoaparatą. Aktyviausiems skaitytojams atiteks ir kelios dešimtys leidyklos „Baltos lankos“ knygų. Na, o visi, kurie sėkmingai įveiks visas užduotis, šiemet gaus ypatingų dovanų. „Reaguodami į susidariusią situaciją dėl COVID-19 viruso grėsmės, įsteigėme prizus, kuriais bent šiek tiek galėsime pagelbėti mūsų skaitytojų imuninei sistemai. Tai – skirtukai su vaistažolėmis, juos gaus visi užsiregistravusieji ir įveikę iššūkį. Skirtuką tereikia pasodinti žemėje ir po kiek laiko mėgausitės sveikomis vaistažolėmis“, – pasakojo projekto vadovė G.Kėvelaitienė. Papildomais prizais tradiciškai bus apdovanotos aktyviausios

iššūkyje dalyvaujančios bibliotekos. Be to, viso iššūkio metu „Vasara su knyga“ „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose vyks konkursų, kuriuose bus galima laimėti kitų prizų.

Palaikymo komanda

Kad ši graži skaitymo šventė įvyktų, organizatoriai sulaukė paramos iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, LRT, leidyklos „Baltos lankos“ ir partnerių – IBBY Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus.

„Vasara su knyga“ – tai Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų organizuojama skaitymo skatinimo programa pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą „Dėl skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“. „Skaitymo iššūkis“ yra viena iš iniciatyvos „Vasara su knyga“ dalių.

Daugiau informacijos apie „Skaitymo iššūkį“, taisyklės, registracijos forma ir karščiausios naujienos – http://vasarasuknyga.lt/ ir „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/vasarasuknyga/.