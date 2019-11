Muzikos šou „Brit Floyd“ turą pradėjo anšlaginiu koncertu Palangoje

Šiandien, lapkričio 18 d., nepakartojamas „Pink Floyd“ muzikos šou „Brit Floyd“ surengs pasirodymą „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje, trečiadienį jis bus pristatytas didžiausioje šalyje „Žalgirio“ arenoje Kaune.

Pasaulyje nerasite muzikos gerbėjo, kuris nežinotų „Money“, „Time“, „Another Brick In The Wall Part 2“, „Wish You Were Here“ ir daugybės kitų visą muzikos pasaulį sudrebinusių „Pink Floyd“ dainų. 1965 m. susibūrusios britų grupės albumai parduoti daugiau nei 250 milijonų egzempliorių tiražu – daugiau nei „AC/DC“ ar „The Rolling Stones“.

Grupės albumas „The Dark Side Of The Moon“ – vienas geriausiai parduodamų visų laikų įrašų, JAV perkamiausių albumų topuose praleidęs net 741 savaitę. Konceptualus albumas „The Wall“ tapo roko gerbėjams puikiai žinomo muzikinio filmo pagrindu.

1994 m. spalį pasaulinį koncertų turą baigusi grupė daugiau neberengė gastrolių ir nebekūrė naujų dainų. Paskutinis oficialus „Pink Floyd“ pasirodymas įvyko 2005 m. surengtame koncerte „Live 8“. Tada po ilgos pertraukos susibūrė klasikinė grupės sudėtis – Davidas Gilmouras, Rogeris Watersas, Nickas Masonas ir Richardas Wrightas.

Netrukus dainininkas Davidas Gilmouras pareiškė, kad „Pink Floyd“ daugiau nebekoncertuos. 2008 m. mirus klavišininkui Richardui Wrightui, buvo palaidotos ir paskutinės gerbėjų viltys, kad grupė atsikurs. Prieš dvejus metus išleistas albumas „The Endless River“ skirtas jo atminimui. Šis įrašas tapo vienu geriausiai perkamų albumų daugelyje šalių.

Nepaisant to, norinčiųjų gyvai pajusti „Pink Floyd“ muzikos grožį ir pritrenkiančią pasirodymų dvasią netrūksta. Šiandien tokią galimybę suteikia „Brit Floyd“ – kolektyvas, kuris koncertuose stengiasi kuo tiksliau atkurti „Pink Floyd“ muziką, estetiką ir atmosferą.

Daugiau nei 10 muzikos virtuozų scenoje iki smulkmenų tiksliai perteikia „Pink Floyd“ dainų skambesį, be to, kiekvieną kūrinį lydi specialios vaizdo projekcijos ir apšvietimo spektaklis, atkartojantis geriausias pačių „Pink Floyd“ scenines idėjas. 2011 m. Liverpulyje debiutavusi grupė sulaukė didelio

melomanų dėmesio. Grupė kasmet surengia naują pasaulinį turą – jau dabar jos pasirodymai planuojami 2020-iesiems.

Grupę feisbuke seka per 400 tūkst. gerbėjų, į jos įspūdingus pasirodymus parduota per milijoną bilietų. Susižavėti „Brit Floyd“ jau spėjo ir lietuviai – grupė kartą surengė anšlaginį koncertą Vilniuje, dukart drebino didžiausią šalyje Kauno „Žalgirio“ areną ir kartą Trakų pilyje, į kurią netilpo visi norintys.

Apie 150 pasirodymų pasaulinį turą kasmet rengianti grupė šįmet į Europą grįš su nauja gastrolių programa. Savo koncertuose grupė atliks geriausias per 50 „Pink Floyd“ karjeros metų sukurtas dainas – iš tokių roko klasika tapusių albumų kaip „The Dark Side Of The Moon“, „Wish You Were Here“ ir „The Division Bell“. Išskirtinis dėmesys bus skirtas albumui „The Wall“ – šiemet sukanka 40 metų nuo jo išleidimo.

Kaip įprasta, turui ruošiamos naujos dekoracijos ir vaizdo projekcijos – grupė didžiuodamasi skelbia, kad į naujojo šou rengimą investuota per milijoną JAV dolerių.

„Tai bus stipriausi ir įspūdingiausi mūsų šou per visą istoriją. Yra tiek daug puikių „Pink Floyd“ kūrinių, kad nekantraujame į programą įtraukti dar negrotus, tačiau būtinai atliksime ir visas labiausiai mėgstamas dainas“, – skelbdamas apie būsimus Lietuvoje, sako grupės lyderis Damianas Darlingtonas.

„Tai tobulas roko šou“, – „Brit Floyd“ fenomeną apibūdina JAV leidinys „Los Angeles Times“.