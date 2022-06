Nida puošis Joninių vainikais

Festivalio organizatoriai, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, Joninių išvakarėse atskleidžia šešias trumpiausios metų nakties paslaptis:

1. Per Jonines negalima likti vienam namuose. Joninių naktį griežtai draudžiama miegoti. Reikia dainuoti, šokti ir šokinėti per laužą. Ugnis – šviesa, šiluma, judėjimas ir gyvybė. Stebuklinga ugnis yra įsikūnijusi šviesos kamuolyje – saulėje, gyvybės bei šilumos šaltinyje. Per Jonines saulė baigia įkopti į patį aukščiausią dangaus tašką ir stabteli. Laužo kūrenimu išreiškiama pagarba saulei. Laužo ugnis mus visus apsaugo nuo blogybių: krušų, sausrų, audrų, blogų dvasių ir raganų.

2. Jonines reikia švęsti prie vandens. Vanduo – gyvybės, atsinaujinimo ir atgimimo simbolis. Vanduo turi stebuklingų galių. Išsimaudę per Jonines upėje, ežere, mariose ar jūroje žmonės tampa sveiki ir laimingi.

3. Linksmintis reikia iki patekant saulei, tol, kol iškris pirmoji rasa. Ja reikia prausti veidą. Būsite jauni ir gražūs.

4. Per Jonines reikia kupoliauti, rinkti gėles, vaistažoles. Joninių laikotarpiu gamta suveši. Žolynai šiuo metu turi daugiausia jėgos, vaistažolės – gydomųjų savybių. Per Jonines visi gali tapti žolininkais. Prisirinkę žolynų visus metus turėsite stebuklingų vaistų nuo įvairių negalavimų.

5. Per Jonines būtina nusipinti vainiką, nes žolynai įgyja papildomų galių. Toks vainikas jus visus metus saugos nuo įvairių negandų. Vainikas, būdamas apskritimo formos, laikomas saulės ženklu, todėl padeda palaikyti vidinę tvarką.

6. Ir svarbiausia... Per Jonines reikia eiti ieškoti paparčio žiedo. Žmogus, radęs paparčio žiedą, tampa laimingas: įgyja turtus, tampa išmintingas, gauna aiškiaregystės ir pranašavimo dovanas.