Nidoje – džiugus eglutės išlydėjimas

Palydos – su džiaugsmu
Šventę organizuoja verslo asociacija „Neringos vėtrungės“, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras (NKTIC) „Agila“ ir Neringos sporto mokykla.
Kai didieji šalies miestai kalėdinį laikotarpį baigia tyliai išveždami šventines dekoracijas, Nidos bendruomenė nusprendė sukurti naują tradiciją, kuri, tikimasi, suburs miestiečius ir svečius bei paskatins ją skleisti ir kituose Lietuvos miestuose.
Pasak iniciatyvos autorės ir asociacijos „Neringos vėtrungės“ prezidentės Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, šventė gimė dėl noro padėkoti pagrindiniam Kalėdų simboliui.
„Eglė mums dovanojo euforiją visą mėnesį, todėl tiesiog tyliai ją išvežti būtų neteisinga. Privalome išlydėti ją su džiaugsmu ir šokiais“, – teigė J. Kupčinskaitė-Lukauskienė.
Dovana – visiems
Be to, ši šventė sutaps ir su sausio viduryje minimu „liūdniausiu metų pirmadieniu“ (angl. „Blue Monday“). Tad šis triukšmingas ir spalvingas renginys – tarsi priešprieša pošventiniam liūdesiui.
„Esame aktyvių verslininkų būrelis, tad idėja gimė natūraliai. Norėjome išsklaidyti sausio tylą ir sudominti žmones atvykti pas mus. Sukome galvas, kaip sudominti jau kiek išsekusius po švenčių svečius, ir supratome, kad pabaigos dažniausiai būna liūdnos, tad padarykime jas džiaugsmingas. Tai konceptas, kuriame šventes palydime su trenksmu, šokiais ir žiemos malonumais“, – pasakojo J. Kupčinskaitė-Lukauskienė.
Verslininkų teigimu, Nida – geriausias vaistas nuo sausio pilkumos.
„Nida gydo viską. Svečiams visos bėdos lieka kitame marių krante, o be bėdų ir liūdniausias pirmadienis iškart pasitaiso. Miestelėnams tai proga linksmai susiburti su kaimynais, draugais ir pajusti pulsuojantį miestelio gyvenimą,“ – neabejojo J. Kupčinskaitė-Lukauskienė.
Renginys yra nemokamas, tai bendruomenės dovana miestui ir jo svečiams.
Vaišins ne tik austrėmis
Šventinė programa Nidoje startuos sausio 17-osios vidurdienį. Visą popietę mieste vyks Neringos sporto mokyklos organizuojamos veiklos: orientacinės varžybos šeimoms, lygumų slidžių trasos ir kitos žiemos sporto pramogos.
Mažuosius džiugins NKTIC „Agila“ elfų programa ir įspūdingos sniego skulptūros.
„Šiuo metu deramės su gamta dėl papildomų intrigų, galbūt tai bus marių sukurtas ledo muziejus, o gal vietinių vadinamų „buranų“ (sniego motociklų) traukiamos rogės užšalusiomis mariomis,“ – užsiminė J. Kupčinskaitė-Lukauskienė.
Tądien 17 valandą patys mažiausieji šventės dalyviai oficialiai užpūs pagrindinę miesto eglę aikštėje. Tačiau tai bus tik įžanga.
Nuo 18 valandos visas veiksmas persikels į Nidos kempingą, kur prasidės tikrosios dūzgės. Čia atmosferą kaitins „M1 Dance“ DJ komanda bei DJ Aaverjan. Svečiai bus vaišinami išskirtiniu žiemos meniu – nuo sušildančių gėrimų, geriausių austrių iki gurmaniškų mėsainių.
Vakarėlis pasieks piką 22 valandą, kai dalyviai visi kartu užpūs labiausiai į pietvakarius nutolusią Lietuvos eglutę. Po to tęsis šokiai iki pat vėlumos.
