Nidoje prasideda Švyturių dienos, įsižiebs Frenelio lempa

Pasak organizatorių, šiųmetėje „Švyturių dienų Nidoje 2025“ programoje numatytos edukacijos, ekskursijos, fotografijų paroda, kinas, muzika, kiekvieną vakarą bus įžiebiama autentiška Nidos švyturio krištolinė Frenelio lempa.
Renginio epicentru taps Nidos švyturys, jis šventės metu bus atviras lankytojams nuo 12 iki 22 valandos. Taip pat visas tris dienas gyvenvietės uosto ir jo prieigose vyks tautodailininkų bei prekybininkų mugė.
Tuo metu Nidos žvejo etnografinėje sodyboje įsikurs „Edukacijų kiemas“. Čia nuo kasdien nuo 11 iki 14 val. įvairių sričių edukatoriai bei menininkai kvies į keramikos, grafikos, gintaro apdirbimo, jūrinės kultūros bei Kuršių nerijos smėlynų pažinimo, iliustracijų bei judančių gyvūnų kūrybines dirbtuves.
Be kita ko, Pervalkoje, Nidoje bus rengiamos ekskursijos, Nidos švyturio administraciniame pastate rengiama fotografijų paroda, Kuršių nerijos istorijos muziejuje bus rodomas kinas.
