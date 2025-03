Nostalgija 1990-iesiems – ir Klaipėdoje

Šiame filme vaidina du Klaipėdos dramos teatro aktoriai – Džiugas Grinys ir Digna Kulionytė. D. Grinį daugelis jau atpažįsta iš vasarį dramos teatre vykusios latvių režisieriaus Elmārso Seņkovo „Mane vadina Kalendorium“ premjeros. O D. Kulionytė taip pat matoma beveik visuose šio teatro spektakliuose.

„Arlekino“ vadovas Agnius Acus teigė, kad tik pasirodžius minėtam filmui, bilietai buvo šluojami akimirksniu, dabar situacija – šiek tiek ramesnė.

„Klaipėdoje situacija tokia pati, kaip ir visoje Lietuvoje. Dabar viskas atslūgo. Bet pačiais pirmais savaitgaliais Klaipėdoje nei pas mus, nei „Forum Cinemas“ visiškai nebuvo laisvų vietų. Buvo daugiau žmonių, negu apskritai vietų visose salėse“, – sakė A. Acus.

Dėl šios priežasties buvo organizuojami papildomi seansai. O žmonių atsiliepimų sulaukta įvairių, daugiausia – teigiamų.

Tai vienas tų filmų, po kurių seansų žmonės plojo.

„Šiaip standartinius filmus rodome po tris ar keturis kartus, populiarius – po penkis ar šešis, o „Pietinia kronikas“ šį sekmadienį bus 31-asis seansas, tai labai daug. Neprisimenu tokio filmo, kad nebūtų vietų. Daugiausia „žaidžia“ to laikotarpio nostalgija. Prieš premjerą žmonės buvo labiau skeptiški ir sakė, kad nenori prisiminti 1990-ųjų, bet filme – labiau „rožiniai“ 1990-ieji. Tai vienas tų filmų, po kurių seansų žmonės plojo“, – prisiminė pašnekovas.

A. Acus pasakojo, kad atėjo toks laikas, kai filmą nori pamatyti net ir tie, kurie iš pradžių nenorėjo, kadangi dabar visi apie šį filmą kalba.

„Mano verslo partneris žiūrėjo tą filmą anksčiau, gal rudenį, festivalyje Latvijoje, sakė, kad tai geriausias lietuviškas filmas per pastaruosius 15 metų, sakiau, kad negali būti. Juokingiausia, kad po premjeros vienas vyras taip pat pasakė, kad čia – geriausias lietuviškas filmas per pastaruosius 20 metų. Smagu, kad žmonės išeina tokie superpatenkinti“, – pastebėjo A. Acus.

Nors Lietuvoje šis filmas laikomas komedija, Latvijoje jis priimtas kaip drama.

„Komedija dėl to, kad kilo iš pagrindinio veikėjo savęs paieškų, ko jis nori iš santykių ir kitų tipiškių pirmųjų santykių klaidų. Jos yra juokingos. Nuoširdus filmas. Be to, aktoriai – klaipėdiečiai“, – kalbėjo A. Acus.