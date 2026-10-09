Nuo Klaipėdos iki pasaulio scenų: jaunosios šokėjos skina pergales

12-metei – unikali galimybė
CODA mokyklos įkūrėja, vertikalaus šokio pradininkė Lietuvoje I. Briazkalovaitė pasidalijo džiuginančiais darbo vaisiais.
„Praėjusiais metais minėjome baleto šimtmetį ir džiaugėmės atidarytu Klaipėdos pilies bokštu, Klaipėdos miesto gimtadienio proga rodėme atvirą baleto pamoką ant Biržos tilto, tad miesto veikloje labai daug gražių dalykų nuveikėme. Atrodė, kad praėję metai bus įspūdingiausi, tačiau šie metai atnešė dar daugiau mūsų darbo vaisių. Kažkada, važiuodama gyventi iš Vilniaus į Klaipėdą, galvojau, kad tai – provincija. Tačiau šiandien mūsų baleto mokykla tikrai stipriai konkuruoja su geriausiomis Lietuvos mokyklomis ir laimi prizines vietas. Tad dabar, kai nuvažiuojame į Vilnių ir iš ten parsivežame prizines vietas, iš tikrųjų yra labai smagu“, – džiaugėsi I. Briazkalovaitė.
Vienas įspūdingiausių šių metų pasiekimų – iš Telšių į Klaipėdą baleto meno mokytis atvykusios 12-metės Elzės Levickaitės įvertinimas – mergaitė, kaip manoma, yra pirmoji Lietuvoje, gavusi Londono Karališkoji baleto teatro mokyklos (ang. The Royal Ballet School) stipendiją.
„Turbūt net mažai apie baletą žinantys žmonės žino, kad Londone yra Karališkasis baleto teatras ir mokykla. Į ją tikrai ne vienas lietuvis yra buvęs pakviestas mokytis, aišku, sumokant didelius pinigus, o mes esame pirmieji Lietuvoje, kurių nepakvietė atvažiuoti ir mokėti pinigų – mūsų mokinė E. Levickaitė gavo šios mokyklos stipendiją. Tad jai buvo suteikta piniginė parama. Paklausinėjau Lietuvos baleto mokyklų, ar yra girdėję, kad taip kam nors būtų nutikę, panašu, kad ne, tad, manoma, kad tai – pirmas kartas“, – sakė I. Briazkalovaitė.
Išskyrė iš šimtų dalyvių
Džiaugiamasi, kad agentai Londone būtent šią jaunąją šokėją išskyrė iš visų dalyvių ir pasiūlė tokią unikalią galimybę.
Be to, ji jau dvejus metus dalyvauja minėtos Karališkosios baleto mokyklos rengiamuose intensyviuose šokių kursuose. Juose dalyvauja vaikai iš viso pasaulio – nuo Kinijos, Indonezijos, Japonijos iki įvairių Europos šalių. Visi šokėjai tikisi būti pastebėtais, įvertintais ir gauti galimybę mokytis šioje mokykloje.
„Sutartis dar derinama, bet šios mergaitės aprašyme, be to, kad ji yra mokyklos CODA žvaigždutė, bus parašyta ir tai, kad ji yra Londono Karališkosios baleto mokyklos stipendininkė. Vadinasi, kur ji bebūtų, ji skraidys į Londoną ir atsiskaitys, kaip auga ir tobulėja“, – dalijosi pašnekovė.
Nors mergaitė yra iš Telšių, Klaipėdoje praleidžia daug laiko. Ją į šokių pamokas atveža tėvai.
„Ji pas mus atvyksta du arba tris kartus per savaitę. Kiti tėvai sako, kad neturi tokiems dalykams laiko, nes reikia nuvežti vaiką iš vienos Klaipėdos pusės į kitą, tačiau ši šeima įsitraukusi. CODA yra privati mokykla, joje Elzė šoka, mokinasi nemokamai jau trejus metus, taip aš kaip mokytoja prisidedu prie šios gabios mergytės nuostabaus šokio kelio. Tam, kad palengvinčiau važinėjimo, benzino, laiko kaštus, suteikiau tokią galimybę. Tokiu būdu tarsi investuoju į šio vaiko ateitį, perspektyvą ir labai džiaugiuosi už mūsų bendrą darbą ir kokius jis neša rezultatus“, – nurodė I. Briazkalovaitė.
Pastebėjo ir Amerikoje
Ši vasara E. Levickaitei buvo apsti įvairių su šokiu susijusių veiklų.
„Mokytojai ją pastebėjo ir pakvietė į intensyvius baleto kursus Vokietijoje. Ji taip pat buvo pakviesta į Monako „Académie Princesse Grace“ (liet. „Princesės Grace akademija“) intensyvius kursus ir į Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos stovyklą. Iš viso ji turėjo penkias stovyklas. Įgyvendinome keturias, nes vaikui reikia ir pailsėti. Dabar pradedame dirbti. Ją stebi ir tarptautiniai mokytojai. Jie mato mano darbą, mokyklos darbą ir mergaitės tobulėjimą. Kol kas dar tiksliai nežinome, kaip viskas bus, bet galimybės jai atsiveria labai plačios“, – neabejojo CODA įkūrėja.
Šiemet E. Levickaitė taip pat dalyvavo „American Grand Prix“ – viename svarbiausių jaunųjų baleto konkursų, dažnai vadinamame baleto olimpiada. Atrankos vyko įvairiuose pasaulio miestuose. Nors Barselonoje vykusioje atrankoje Elzė nelaimėjo prizinės vietos, ji buvo pakviesta į konkursą Amerikoje, Houstone.
Konkurse jos amžiaus kategorijoje varžėsi apie 200 vaikų dėl trijų prizinių vietų. Jis truko savaitę, dalyviai intensyviai repetavo ir dirbo iki vėlyvo vakaro. Viename bendrame pasirodyme scenoje vienu metu šoko iki 300 vaikų. Į šį konkursą taip pat susirinko talentingiausi jaunieji šokėjai iš viso pasaulio.
Prizinės vietos ji nelaimėjo, tačiau buvo pakviesta į finalą. Į jį siekia patekti jaunieji šokėjai iš viso pasaulio, tačiau net prizininkai ne visada sulaukia tokio kvietimo. Gerų žmonių ir įmonių dėka Elzė turėjo galimybę dalyvauti šiame aukščiausio lygio baleto renginyje“, – teigė I. Briazkalovaitė.
Užėmė prizines vietas
Dar viena CODA mokyklos šokėja, pelniusi puikų įvertinimą – 14-metė Veronika Rožkova. Ji šioje mokykloje šoko ne tik baletą, bet ir šiuolaikinį ir vertikalų šokį.
„Šiemet Veronika dalyvavo Lietuvos šiuolaikinio šokio atrankose. Jose varžėsi šokėjai iš visos šalies, o atrankos vyko trimis etapais. Veronika juose pasiekė puikių rezultatų – užėmė dvi pirmąsias ir vieną antrąją vietą. Tai – labai didelis pasiekimas. Šie rezultatai jai suteikė galimybę atstovauti Lietuvai Europos ir pasaulio šiuolaikinio šokio čempionatuose su savo solo numeriu. Rugsėjo 24 dieną Veronika vyko į pasaulio čempionatą Makedonijoje, kur klaipėdietė atstovo Lietuvai, ten iš 83 šokėjų iš 14 pasaulio šalių užėmė net 20 vietą, o šių metų gruodį laukia ir pasaulio čempionatas“, – pažymėjo pašnekovė.
Atsidavimas veda į priekį
Pasak I. Briazkalovaitės, abi merginos – darbščios, norinčios tobulėti, turinčios vidinę jėgą ir stiprybę.
„Pamokų lankymas yra sudedamoji dalis. Aišku, svarbus ir nuoseklumas, darbštumas. Yra labai daug gerai dirbančių vaikų, bet galbūt vieniems pritrūksta duomenų, kitiems – darbštumo, tretiems – tiesiog iš gamtos nėra duota, tačiau kitoje šokio srityje galėtų daug pasiekti. Pavyzdžiui, Elzė nesisuka kaip kinės po 15 sukinių, bet turi judesių švarą, labai gražią vidinę kultūrą ir artistiškumą. Bandome jai įdiegti, koks yra gražus baleto menas. Be to, ji turi ir labai svarbų dalyką – sceniškumą. O Veronika beprotiškai stipri, techniška. Mes šioje mokykloje vaikus nuo mažens mokome baleto, vaidybos, gimnastikos, o po to prasideda lūžiai. 12-os metų vaikas gali pasirinkti ką nori šokti, jam nereikia išeiti į kitą mokyklą, jis gali pereiti iš baleto į šiuolaikinį šokį. Tad Veronika taip ir padarė, ir ji yra nuostabaus darbštumo pavyzdys. Ji yra labai atsidavusi, norinti tobulėti, ieškoti. Tai ją labai veda į priekį“, – neabejojo I. Briazkalovaitė.
Iki šios dienos iš CODA mokyklos 11 mergaičių yra paruoštų ir įstojusių į minėtą Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą Vilniuje, viena ją baigusi su pagyrimu.
„Labai didžiuojamės visomis, nors kai kurios savo gyvenimo ir nesusiejo su šokiais“, – sakė I. Briazkalovaitė.
Svarbu įvertinti poreikius
Pasak I. Briazkalovaitės, tėvams svarbu įvertinti vaikų poreikius, kadangi atvykimas į bet kurią šokių mokyklą pareikalaus laiko ir ištvermės.
„Rugsėjį socialiniuose tinkluose tėveliai labai dažnai rašo į įvairias grupes ir klausia, kur galėtų nuvesti vaiką mokytis šokti. Jeigu jie nepasidomi patys, kur nori leisti vaiką, tai greičiausiai nueis pas tuos, kurie pirmi įmes savo reklamą. O tai gali būti ką tik susikūrusi mokykla, kuri nori surinkti kuo daugiau vaikų, bet kokybės ten gali ir nebūti. Tad norėtųsi palinkėti, kad taip, kaip perkate drabužį, maisto produktus, taip ir apie veiklą, į kurią norite išleisti savo atžalas, turėtumėte pasidomėti. Nes tai nėra kaip būrelis, kai kurie vaikai įsitraukia ir net gali pasukti profesionaliu keliu, o kai kurie lieka tik dėl draugų ar savo malonumui. Tad tėvai turėtų pasidomėti apie mokyklas, ar jos turi kokių nors pasiekimų ir tuo pačiu pagalvoti apie savo vaiko ateitį. Tikrai yra nemažai tokių, kurie pas mus neatlaiko krūvio, bet visada geriau leisti pabandyti stipriai, nes silpniau bet kada galės“, – neabejojo I. Briazkalovaitė.
Kas slypi už stiprios moters?
Šiuo metu pati I. Briazkalovaitė kartu su režisiere R. Bunikyte ir aktore Egle Barauskaite ruošiasi spalio 12–13 dienomis Žvejų rūmuose vyksiančiam performansui.
„Tai bus vertikalaus šokio pasirodymas. Scenoje pasirodysiu kartu su aktore E. Barauskaite. Pasirodyme bus nagrinėjama karalienės Elžbietos istorija ir tai, kas slypi už stiprios moters įvaizdžio. Norime parodyti, kad viešumoje stiprūs ir atsakingi žmonės – prezidentai, princesės, merai ar kitų sričių atstovai – taip pat turi slėpti savo jausmus, nutylėti, kartais priimti sudėtingus sprendimus, o vidus šaukia nuo priimto sprendimo. Iš išorės žmogus gali atrodyti stiprus ir tvirtas, tačiau viduje gali slypėti visai kitokie išgyvenimai – noras verkti, pasislėpti, skraidyti ar tiesiog būti savimi. Būtent tai vertikaliu šokiu ir sieksime perteikti – kas slypi už stiprios moters įvaizdžio. Taip pat pamatysite neįprastą vertikalaus šokio stilių – „Low fly“ – tai žemas skrydis liečiant paviršius“, – užsiminė pašnekovė.
Spektaklis bus rodomas tik vieną kartą, spalio 12 ir 13 dienomis Žvejų kultūros rūmuose.Šis projektas iš dalies yra finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės. Labai visus kviečiu.
Pasirodymas taip pat turėtų būti artimas vyresnei auditorijai, nes jame kalbama apie brandą, atsakomybę ir pasirinkimus.
Planuose – aibė renginių
Artėjant gražiausioms metų šventėms, vyks ir spektaklis vaikams pavadinimu „Elfų fabrikas“. Bilietai – jau prekyboje, vietų skaičius – ribotas. Spektaklio datos: lapkričio 29, 30 dienomis, taip pat gruodžio 6 ir 7 dienomis.
„Šiemet labai nudžiuginsime vaikus, nes šiuo metu statome spektaklį „Elfų fabrikas“. Kadangi šokame ir mokome vaikus šokti Kultūros fabrike, tai išdykėliai elfai, kurie vaikams kiekvieną rytą iki Kalėdų krečia išdaigas, persikels į Kultūros fabriko penktą aukštą ir parodys, kaip iš tikrųjų vyksta jų gyvenimas, kaip jie daro tuos pokštus. Mūsų spektaklius mėgsta įvairaus amžiaus mažyliai ir net jų tėveliai. Bus priklijuotų elfų prie sienos, saldainių ir bilietų iš tualetinio popieriaus. Labai kviečiame paišdykauti kartu. Taip pat labai džiaugiamės, kad CODA mokyklos mergaitės jau antrus metus yra kviečiamos pasirodyti Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume vyksiančioje kalėdinėje pasakoje. Praeitais metais režisierė R. Bunikytė sukūrė itin gražų pasirodymą kartu su delfinais, tad ir šįmet klaipėdiečiai bei miesto svečiai ten pat galės pamatyti ir mūsų mergaites, ir šokančią pačią vadovę“, – kalbėjo I. Briazkalovaitė.
Anot I. Briazkalovaitės, kitų metų planai – grandioziniai, kai kurių dar negalima išduoti. Vienas jų – Vokietijos mieste Hamburge vyksianti šventė „Klaipėdos dienos Hamburge“, CODA mokyklos vadovė I. Briazkalovaitė pasirodys ant Elbės filharmonijos (vok. Elbphilharmonie) pastato sienos ir padovanos vietiniams vertikalaus šokio pasirodymą. Taip pat laukia konkursai ir kiti pasirodymai.
„Norinčius šokti šokių mokykloje CODA, kviečiu drąsiai pasiskambinti administraciniu numeriu ir pabandyti prisijungti prie mūsų“, – kvietė I. Briazkalovaitė.
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